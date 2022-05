Ha nem voltál ennyire a sors kegyeltje, akkor biztosan órákat tudnál mesélni az óránkénti ébredésről, a kialvatlanságból fakadó bakikról és a szem alatti egyre sötétedő táskákról!

Aztán, amikor a gyermeked ovis lett, talán abban reménykedtél, hogy minden gond nélkül, egyedül elalszik, nincs trükközés, nincsenek alkudozások. De az élet általában teljesen más forgatókönyvet ír. Ilyenkor jönnek jól a cselek!

Igen, bizony, nemcsak a gyerek lehet cseles, hanem a szülő is! Mutatjuk, hogyan!

Legyen meg az esti rutin!

Ahhoz, hogy flottul menjen az esti altatási szeánsz, feltétlenül szükség van rendszerre és megfelelő ágyneműre a NiKiCa Bababolttól. A rendszer, a rendszeresség biztonságot ad a gyermekeknek, keretet, amelyekhez tudnak alkalmazkodni, viszonyítani.

Alakítsatok ki egy esti rutint, amelyben jusson hely azt étkezésnek, a tisztálkodásnak, a szelíd játéknak, az olvasásnak és az ölelgetésnek.

Meg persze a lefekvés utáni pisilni-kell, szomjas-vagyok, miért-zöld-a fű és lakik-e-szöcske-az-ágy-alatt trükköknek.

Ha mindenre rászánod a megfelelő időmennyiséget, és elég korán nekifogtok minden este, akkor biztosan nem lesz késői, csak simán boldog lefekvés.

Teremts a gyermeked számára kellemes hangulatot!

Persze nemcsak a rutin a fontos, hanem az is, hova kell a gyermekednek feküdnie. Nem elég pusztán az, hogy az ágya kényelmes, a paplanja és a párnája ideális méretű és keménységű.

Kell az a plusz, amitől tökéletesen rendben érzi magát az ágyában, és ez nem más, mint az ágyneműhuzat. Válasszatok a kedvenc mesehősei, állatai, növényei szerint, és máris kellemesebb élmény lesz az altatás, elalvás.

Hiszen ki ne szeretne odabújni egy édes csikóhoz, egy pajkos kutyushoz vagy éppen Micimackóhoz?

Mit szólsz, ha azt mondjuk, a következő közös programotok legyen az, hogy együtt kiválasztjátok a tökéletes ágyneműhuzatokat a NiKiCa Bababolt kínálatából?

Te sem vagy más, tudod?

Gondolj csak bele, neked is megvan a kedvenc ágyneműd, a szívednek legkedvesebb pihe-puha pléded, amibe különösen szeretsz beburkolózni, és ha átölel téged, akkor máris szebbnek látod a világot.

Miért lenne ezzel másként egy ovis gyermek? Neki is épp ugyanúgy meglehetnek a kedvencei, amikben komfortosan és biztonságban érzi magát, ha leszállt az este. Ne vedd hát el tőle azt az élményt, ami sokszor neked is a napod fénypontja! Hallgasd meg, hogy mit szeret, és válasszatok ágynemű huzatokat az ő ízlése alapján. Hidd el, ezzel nemcsak magadnak, de neki is jót teszel, hiszen érzi, hogy számít a véleménye, és este büszkén fog abba az ágyneműbe belebújni, amelyet ő saját maga választott!