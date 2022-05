A lakáspiacon az ármozgások lassabbak, az ingadozás hullámai elnyújtottak, esetleg komolyabb gazdasági válság tudja az árak esését felgyorsítani. Ez megtörtént 2008-ban és csak 2014 körül indultak jelentősebb emelkedésnek az árak. A 2020-as gazdasági visszaesés a lakáspiacon inkább csak egy megtorpanással járt, jelentős áresés nem következett be, inkább csak kivártak a vevők és az eladók egyaránt.

Milyen irányt vesz 2022-ben a lakáspiac? Folytatódhat-e az árak emelkedése a fővárosban és mi a helyzet országosan? Az MNB lakáspiaci jelentése alapján olyan áremelkedésre, mint ami az utóbbi tíz évben tapasztalható volt nem számíthatunk. Ahogyan a gazdaság egésze lassulás jeleit mutatja nem csak nálunk, de az egész fejlett világban, úgy a lakáspiacon is megtorpanás jelei látszódnak. Kisebb mértékű áremelkedés még talán várható, az viszont, hogy hol és milyen mértékben, már közel sem könnyű előre látni.

Az áremelkedés tényezői kifáradnak

A lakáspiac forgalma és az árak alakulása sok összetevő eredményeképpen alakul. A 2010-es évek közepétől minden az áremelkedés és a forgalombővülés irányába mutatott, de ennek az időszaknak lassan vége. Az általános gazdasági kilátások stagnálást mutatnak, a korábbi jelentős növekedést generáló lakástámogatások egy része idén megszűnik (5 %-os ÁFA, lakásfelújítási támogatás, falusi CSOK és Babaváró hitel, Zöld hitel).

Az új lakásoknál még van növekedés

A lakáspiac folyamatait hosszútávon jelentős mértékben határozzák meg az építőipari árak és az új lakások építése iránti kereslet. Ma még a kereslet kitart, de mindent meghatároz az infláció beindulása. Az új lakások esetén drágulnak az építőanyagok, emelkednek a munkaerőköltségek – azonban a jövedelmek növekedése ezzel nem tart lépést, tehát a lassulás itt is be fog következni.

Az inflációtól való félelem sok befektetőt ismét az ingatlanpiacra terel, idén érezhető ez a megerősödő kereslet – főleg az új lakások esetében.

Azonban a lakásárak emelkedése az új építésű lakásoknál támaszt jelent a használt lakások árának – ilyen időszakban ez is inkább az emelkedés irányába kell, hogy mutasson – ha a mérték nem is lesz olyan jelentős, a hatás pedig lassan érvényesül.

Lakás, mint befektetés

Aki a jelenlegi árak mellett vásárol lakást bérbeadási céllal, nagyon körültekintően kell, hogy eljárjon, mert az árak-bérleti díjak arányát és a turizmus miatt visszaeső Airbnb keresletet látva egyre nehezebb kedvező hozamot elérni. (Számítások szerint a hozamszint 5-10% közé, vagy inkább annak az alacsonyabb szintjén várhatóak.) Aki most vásárol lakást befektetési céllal, az már inkább a pénz értékének a megmentése és nem a magas hozam reményében dönt.

A hitelkamatok emelkednek

A lakásvásárlás költségei és kamatai növekednek, ilyen időszakban különösen felértékelődnek a pénzügyi ismeretek – nagy a jelentősége a kedvező hitellehetőségek felkutatásának, a legjobb kamatperiódus és futamidő meghatározásának. A CSOK támogatás igénybevétele, az állami támogatású hitelek még mindig jó lehetőséget biztosítanak a fiatal párok számára!

Bérek és a munkaerőhiány

Emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum is, de a keresett munkakörökben a bérek emelkedése jelentősebb is lehet, mivel a keresetek emelkedését a munkaerőhiány is erősíti. Ez a tényező bizonyos városokban, fejlett gazdasági központokban hozzá fog járulni a kereslet fenntartásához, de komolyabb élénkülést jelenleg nem hoz a lakáspiacon.

Az országos helyzet

A lakáspiac folyamatai az alábbi sorrendet szokták követni: az emelkedés Budapesten indul, megyeszékhelyek, kedvelt városok, majd mindenhol jön az áremelkedés. A járványhelyzet felgyorsította a fővárosból történő „kiáramlást”, a vidéki áremelkedés is már megvolt. Az árak csökkenése fordított sorrendet szokott mutatni: vidéken szinte leáll a kereslet, az árak csökkenése begyorsul, jönnek a városok, majd az áresés beindul a fővárosban is.

Külön kezelendő a Balaton és pár kiemelkedő üdülőövezet lakáspiaca. A Balaton esetében az elmúlt két évben 30-40 százalékos áremelkedés történt, itt az árak további emelkedése már csak mérsékelt lehet, bár a járványhelyzet utóhatása még változásokat hozhat.

A lakás, mint élettér fontos szerepet tölt be az életünkben: itt pihenjük ki magunkat, időnk nagy részét itt töltjük, az életünk minőségét meghatározza, hogy ezt milyen színvonalon tehetjük meg. A gyerekek születése, az életünkben bekövetkező változások mind-mind a lakhatásunk átalakításával járnak. Hogy mikor és milyen lakást vásárolunk, az nem csak a gazdasági és piaci folyamatok által befolyásolt, hanem a szükségleteink és a pénzügyi lehetőségeink is meghatározhatják a döntésünket.

A körülményekre kevésbé tudunk hatással lenni, de felkészültségünk és ismereteink jelentős mértékben elősegítik, hogy jókor és jó döntéseket hozzunk a lakásvásárlás során.

