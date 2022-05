Milyen érvek szólhatnak egy okoseszköz mellett?

Nézzük az Alphafüles webáruház robotporszívó kínálatát, hiszen ezek a modern készülékek tipikus példái az okoseszközöknek, amelyet a háztartási munka megkönnyítésének érdekében szoktunk bevetni.

Persze biztosan akadnak olyanok, akik örömmel figyelik, ahogy pörög és forog, de a többségünk meg szokta fontolni, hogy mire ad ki pénzt a családi kasszából, s szeretjük, ha hasznos dologgal bővül az eszköztárunk.

Egy okoseszköz időt spórol nekünk, és megkönnyíti a mindennapjainkat. Pontosan erre képesek a robotporszívók is. Ma már alapvető elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen körülmények között érezzük komfortosan magunkat, s ezek között kiemelt szerepet kap a tisztaság is. Ebben hatékony segítségre lelünk az Alpha intelligens robotporszívó személyében.

Miben segít az Alpha robotporszívó?

Ha fontosnak tartjuk a pormentes lakást, s ezzel együtt a levegőben szálldosó porszemcsék nagyobb részétől is szívünk szerint megszabadulnánk, akkor örömmel üdvözölhetjük azt a tényt, hogy ez az eszköz nemcsak száraz takarításra alkalmas, hanem a kombinált száraz és nedves tisztítás, sőt, a felmosás is megy neki. Ennek azért van nagy jelentősége, mert nedves takarítással sokkal hatékonyabbá válik a portalanítás.

Természetesen megfelelő szívóerő és teljesítmény nélkül mit sem érnénk ezekkel a remek tulajdonságokkal, azonban az Alpha szerencsére ezekkel is rendelkezik. Az 1800 PA szívóerejével, valamint a 2000 mAh akkumulátor teljesítményével eredményes munkát tud végezni otthonunkban.

Választhatunk a 3 különböző tisztítási mód közül is, hogy pásztázó, spirális vagy fal melletti mozgást várunk el éppen tőle. A pásztázó takarítással szépen végigjárja a lakás padlófelületét. Ha “elfáradt”, automatikusan visszamegy a töltőjére, így nekünk még ezzel sem lesz semmi gondunk. Android applikáció segítségével természetesen kedvünkre be is programozhatjuk, akár előre beállítva a takarítás napjait is, rengeteg más opció mellett.

Kinek nem való az Alpha robotporszívó?

Az Alpha nem tud magas küszöbön átmenni, ezért meg kell fontolni, hogy milyen elvárásaink lennének alapvetően vele szemben. Ugyanakkor ez azt is lehetővé teszi, hogy minden különösebb beállítás és bajlódás nélkül, tényleg ott dolgozzon, ahol mi azt szeretnénk.

Romlik minden robotporszívó hatékonysága, ha nagyon sok akadály van a lakásban, ráadásul ezek közül némelyek, például szétszórt apró játékok vagy szanaszét heverő kábelek és vezetékek problémát okoznak a működésben, hiszen elakad bennük a gép, s a portalan lakás helyett egy megmentésre váró készülék fog fogadni minket a munkából és egyéb feladatainkból visszatérve.