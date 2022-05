Milyen típusai vannak a kézszárítóknak?

Mivel napjainkban egyre elterjedtebbé válik ezen gépek használata, a gyártók is minduntalan fejlesztik azokat. Egyre bőségesebb kínálat áll rendelkezésünkre, ha efféle termék iránt gyúlt fel az igény bennünk. Évről évre egyre több típust láthatunk a boltok polcain, és a Premiumshop24.hu kínálatában is. Nézzük, mik közül választhatunk!

Hagyományos kézszárítók

Rendszerint ezek a változatok jelentik a legolcsóbb választási lehetőséget a kézszárítók piacán. Fő jellemzőjük, hogy gombnyomásra kezdik meg a meleg levegő fújását. Körülbelül harminc és negyvenöt másodperc közötti idő alatt képesek megszárítani a kezünket. Előnyükként megemlíthető, hogy kedvező árcédulával büszkélkedhetnek. Az alacsony árat viszont a működtetésük során kell megfizetnünk. Általában lassabban működnek ugyanis, mint amihez a legtöbben hozzászokhattunk, és a gomb nyomogatása sem számít túl higiénikus megoldásnak. Arról nem is beszélve, hogy az energiafelhasználása is magasabb, mint a legtöbb modern típusnak.

Nagy sebességű kézszárítók

Az előző típusokat sokan túl lassúnak találták, már a múltban is. Ez az igény szülte meg a nagy sebességű változatokat. Ezek már akár tíz-tizenöt másodperc alatt is szárazzá varázsolhatják a kezeinket, ráadásul teszik ezt sokkal alacsonyabb áramfelhasználás mellett. Utóbbi pedig rendkívül kedvezően befolyásolja az üzemeltetési költségeket. Hosszabb távon tehát mindenképpen megéri ezeket telepíteni, az elavult típusokhoz képest. Magasabb vételáruk mellett, nagyobb zajhatással is számolnunk kell.

Automata kézszárítók

Az automata kézszárítók használatához nem szükséges gombokat nyomogatnunk. Infravörös érzékelőjükkel felismerik, ha közelítünk feléjük, és automatikusan bekapcsolnak. A művelet befejeztével pedig, amikor elhúzzuk a kezünket, természetesen le is állítják a légáram kijuttatását. A nyomógombos modellek minden elindítás után fix ideig működnek. Ez pazarló működésnek számít, szemben ezen berendezésekkel, amik csak addig működnek, amíg szükséges. Így nemcsak higiénikusságukkal tűnnek ki a mezőnyből, de energiafelhasználásuk is ezen gépeknek a legkedvezőbb. Természetesen a modernebb gépekért mélyebben is kell a zsebünkbe nyúlnunk, ám ez semmiképp nem tekinthető felesleges kiadásnak, mivel gyorsan behozhatják az árukat a hatékonyságukkal.

Mit vegyünk figyelembe a vásárlásnál?

Természetesen a bekerülési költség is fontos tényező, de a kézszárítás gyorsaságát sem szabad figyelmen kívül hagynunk. A berendezés által keltett zajterhelés is fontos, és az energiafogyasztást is mindenképp meg kell vizslatnunk a vásárlást megelőzően. Bármelyiket is válasszuk a sok típus közül, ne feledkezzünk meg a karbantartásról sem!

