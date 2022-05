Miért fontos a szőnyegek és kárpitozott bútorok rendszeres tisztítása?

Azok a bútorok és szőnyegek, amelyeket rendszeresen használunk, elég komoly igénybevételnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy sokáig tudják az otthonunk szépségét és kényelmét biztosítani, fontos a rendszeres szőnyeg- és kárpittisztítás. Ebben nagy segítségünkre lehet egy porszívó a Kärcher Center Marclean-től vagy komolyabb foltok esetén egy kárpittisztító.

A rendszeres tisztítás mellett szól, hogy így a mélyebben lévő szennyeződésektől is megszabadulhatunk, valamint a makacs foltokat is könnyebb eltüntetni így. Az esetleg allergiát okozó állati szőröket és atkákat csak rövid ideig hagyjuk a környezetünkben. A folyamatos karbantartással sokáig megőrizhetjük a szőnyegek és a bútorok kárpitjainak az eredeti megjelenését, és az élettartamukat is meg tudjuk hosszabbítani.

Porszívó vagy kárpittisztító?

Porszívó elsősorban a felületi szennyeződéseknél jön szóba, illetve a morzsák is könnyen eltávolíthatóak vele. A szőnyegeket legalább heti egyszer érdemes alaposan kiporszívózni. A legtöbb porszívó rendelkezik átkapcsolható szívófejjel, így a szőnyegek mellett akár kemény padlót is lehet velük tisztítani. Átmeneti, gyors takarításokhoz egy akkus seprőgép az ideális választás. A kárpitok esetén nagyon hatékony tisztítás érhető el a turbó kárpittisztító fejjel. Ez rendkívül alaposan eltávolítja a mélyebben ülő szennyeződéseket, de az esetleges allergén állati szőrt és atkákat is.

Allergiások számára a vízszűrős porszívó nagy segítség tud lenni, azonkívül, hogy biztosítja a folt- és morzsamentes szőnyegeket és kárpitokat, még friss és tiszta levegőt is nyújt. Ez a porzsák nélküli készülék vízzel működik, a felszívott részecskék 99,5%-át megköti, ezáltal tisztább, allergénektől mentes levegő is elérhető. További előnye, hogy a kellemetlen szagokat is csökkenti.

Makacsabb foltok esetén érdemes a kárpittisztítóhoz folyamodni, ezzel az eszközzel szálmélységig kitisztíthatjuk a szőnyegeket, kárpitokat, matracokat és autóüléseket. Használata során először vizet és tisztítószert juttat a megtisztítandó felületre, majd a feloldott szennyeződéssel együtt visszaszívja ezeket. Legegyszerűbben még frissen, nedvesen lehet eltávolítani a foltot egy kárpittisztító segítségével.

Szabadidőnk jó részét töltjük a nappaliban, ezért fontos, hogy jól is érezzük magunkat benne, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az ott lévő bútorok és szőnyegek szépek, tiszták legyenek. Egy kis odafigyeléssel és a megfelelő eszközök használatával szerencsére ennek a fenntartása nem is olyan hatalmas feladat.