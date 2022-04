Földrajzi adottságai révén Budapest nemcsak Európa, hanem a világ egyik legszebb városa, amelyet évente turisták milliói keresnek fel hosszabb-rövidebb időre. A város felfedezése bármilyen napszakban és bármilyen évszakban tartogat meglepetéseket, különleges látnivalókat, bármivel is indulj neki. A város romantikus hangulata magával ragad akkor is, ha sétálsz, netán lovaskocsizol a Várban, és akkor is, ha sétahajózásra indulsz a Dunán.

Miért érdemes városnéző hajóra szállni?

A vízpartok mindig és mindenhol az életet jelentették, és jelentik ma is. Nem véletlen, hogy a legtöbb nagyváros is folyó- vagy egyéb vízpartokon épült ki. Nem kivétel ez alól Budapest sem, ahol a várost kettészelő folyó nagymértékben meghatározza a városképet, és lassan visszanyeri méltó helyét az itt élő és ide látogató emberek életében.

A hajózás a Duna fővárosi szakaszán is felejthetetlen élménnyel ajándékoz meg, innen ugyanis nagyrészt felfedezhetők a város nevezetességei anélkül, hogy elfáradnál a gyaloglásban. Ráadásul a Dunáról nézve a város egészen más arculatát mutatja, így amennyiben már bejártad a várost gyalogosan vagy városnéző busszal, akkor is tud újat mutatni.

Sétahajós városnézés pizza- és sörfogyasztással

Unalmasnak találod a sétahajózást? Akkor bizonyára nem jártál még olyan hajós városnézésen, ahol a nézelődés mellé gasztro- vagy kulturális programot is biztosítanak számodra.

Így amellett, hogy elképesztő panorámában lesz részed a Dunáról szemlélve a főváros szépségeit, megismerkedhetsz a magyar ízekkel, folklórral, de akár egy romantikus estét is eltölthetsz egy finom vacsora és színvonalas zongoraműsor mellett.

Ha pedig csak jól éreznéd magad, lazán, feszengés nélkül, akkor a Budapest River Cruises pizzahajóját ki kell próbálnod! A fiatalok, gyerekesek körében méltán népszerű 70 perces sétahajózást korlátlan sör- és pizzafogyasztás teszi komfortossá egy fárasztó nap megszakításaként vagy akár az esti Budapest megszemlélésének idején.

Sétahajózás minden évszakban

Bármelyik évszakban is látogatsz Budapestre, sétahajókat mindig látni a Dunán. A télen fűtött, nyáron hűtött városnéző hajók a turisták kedvencei, hiszen a fedélzetről kényelmesen csodálhatod a várost, miközben akár szórakoztató programokon is részt vehetsz, étkezhetsz.

A dunai sétahajókon lehetőség van rendezvények szervezésére is, így akár esküvőre, akár születésnapi partira, akár céges rendezvény tartására készülsz, jusson eszedbe ez a lehetőség is. A rendezvényhajók modern technikai háttérrel, exkluzív belső térrel, valamint különböző szolgáltatásokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Válaszd az egyedülálló panorámát és élményeket kínáló sétahajókat a főváros nevezetességeinek felfedezésére, a családi, baráti vagy céges események megünneplésére.