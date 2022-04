A növekedés érdekében sok esetben szükség van bizonyos tevékenységek kiszervezésére, ám ez komoly bizalmi kérdés egy cég életében, hiszen tulajdonképpen ismeretlenek kezébe kell adnod a cég legbensőbb dolgait, titkait. Másfelől a jövőt érintő kérdés is, hiszen a növekedés érdekében kell meghozni a döntéseket. Kire bízhatod ezt a feladatot? Akár ügynökséget, akár freelancert szerződtetünk, mindkettőnek megvan a létjogosultsága, az előnyei és hátrányai.

Kezdetek és növekedés

Egy induló vállalkozás esetében kezdetben nem feltétlen van szükség külső szakemberekre a marketing tevékenységek ellátásához.

Amennyiben a gyors felfuttatás a célod, esetleg telített piacon tevékenykedik a céged, mindenképp gyakorlott szakértő segítségére lesz szükséged a kampányaid hatékonysága érdekében. Fontold meg a tevékenység kiszervezését, amennyiben nem érzed elég jónak a kampányaidat, vagy úgy érzed, az erre fordított munka elvonja az erőforrásaidat olyan tevékenységektől, amelyeket gazdaságosabban tudnál elvégezni!

Milyen előnyei vannak a PPC ügynökségek és a szabadúszók alkalmazásának?

Jól beállított fizetett hirdetésekkel hatékonyabban tudod elérni a célközönségedet a különböző hirdetési platformokon, és kizárólag az érdeklődők után kell fizetned, ami a kereslet és a kínálat gyors elérését teszi lehetővé. Nagy előnye még a kattintásalapú hirdetéseknek, hogy a teljes folyamat mérhető, az eredmények pontosan nyomon követhetők.



A Google Ads mellett a Facebook Ads a másik népszerű hirdetési platform, hiszen a Facebook is mindent tud a felhasználókról, így a marketingesek számára jó eszközt jelent, a célközönség jól targetálható. A Facebook hirdetések sajátossága, hogy mivel a felületet az emberek nem aktív keresésre, hanem kikapcsolódásra, csetelésre használják, gyors eredményre ritkán lehet számítani. A Selector Digitális Marketing Ügynökség Facebook Ads hirdetéskezelés szolgáltatása segítségével azonban megtöbbszörözheted a hirdetési eléréseidet, szakértőik több éves tapasztalata a biztosíték erre.



A szabadúszók egy személyként dolgoznak, szerződés alapján, míg a PPC ügynökségek komoly marketing szaktudással rendelkező, szakértői csapatot vonultatnak fel, akik a kampánykezelést magas színvonalon nyújtják.



A lényeges különbség a freelancerek és az ügynökségek között a tapasztalatban és szakértelemben, a kommunikációban, a szolgáltatások körében, valamint a gyorsaságban és a terhelhetőségben jelentkeznek.

Kit válassz kampánymenedzsment feladatokra?

Hogy melyik cégnek melyik forma válik be, attól is függ, mi számára a lényeges szempont. A freelancerek árai jóval kedvezőbbek, azonban ez nem minden.



A sikeres online marketing feltétele nemcsak a PPC, hanem az online megjelenés egyéb területeinek ismerete is, így egy szakértői csapat bevonása kedvezőbb megoldást jelenthet.