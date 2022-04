Persze senki sem áltatja magát azzal, hogy ugyanolyan sokáig élhetnek házi kedvenceink, mint mi magunk, de ha csak fél évvel is nyújthatjuk meg a földi létét, akkor már megérte megtenni az erőfeszítést.

A myHempStore.eu-n tájékozódtunk arról, hogy miért is jó, ha a házi kedvenceink is CBD olajat kapnak. Sokan talán meglepődnek, holott nagyon is logikus, hogy az állatok is csak nyernek a CBD olajjal.

Ugyanúgy működnek, mint az emberek

Ahhoz, hogy átlátható legyen annak oka, hogy a CBD olaj kutyáknak is adható, sőt egyéb állatoknak is, egy kicsit bele kell kukkantani a biológiai háttérbe.

Úgy, ahogy az emberek szervezetében, úgy a kutyákéban is működik egy úgynevezett endokannabinoid rendszer, amely azért felel, hogy a test optimálisan működjön. Igen ám, de sokszor ez a rendszer zavart észlel, az egyensúlyi állapot felborul, és máris kezdődnek a testi tünetek. Ilyenkor a legtöbben azonnal orvosért kiáltanak, holott a legtöbb esetben megelőzhető sok minden, ha CBD olajat használunk, hiszen a CBD olaj segít a saját kannabinoidjaival, hogy ismét helyreálljon a szervezetben az egyensúly.

Ha ez így működik, márpedig így működik, akkor miért ne járhatna a jóból az állatoknak is?

Hogyan nyújt segítséget a CBD olaj az állatoknak?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért érdemes használni állatok esetében. Mutatjuk is!

Ugyanúgy tudnak szorongani és stresszelni, csak nekik kevesebb megküzdési stratégiájuk van, a CBD olaj lehet az egyik.

Ugyanúgy léphet fel főként időskorban ízületi fájdalom, porckopás, ami gyulladással és fájdalommal jár. Hogy ne méltatlanul szenvedve kelljen élni a házi kedvencünknek, érdemes kipróbálni a CBD olajat.

Ugyanúgy gyulladhat be a szervezetük egy része, ebben is szintén segítséget nyújthat a CBD olaj.

Végezetül ugyanúgy jót tesz az immunrendszernek, ellenállóbbá teszi a házi kedvenceket.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy innentől kezdve minden gondos állattartó bele fog kezdeni a myHempStore.eu CBD olajának használatába, a kis kedvenceik legnagyobb örömére!

Minden állattartó rémálmát toljuk minél távolabbra

Talán mondani sem kell, hogy amint az ember szívéhez nő egy házi kedvenc, az évek előrehaladtával egyre jobban bekúszik az a szívfacsaró gondolat a tudatba, hogy bizony már meg vannak számlálva az évek, a hónapok, a hetek, sőt sokszor a napok is.

Természetesen nem azt mondjuk, hogy a CBD olaj mindent gyógyít, és házi kedvenceink örök életűek lesznek tőle, hanem azt, hogy az egészségüket lehet a CBD olaj alkalmazásával minél tovább megőrizni, hogy méltósággal és örömmel, fájdalom nélkül tölthessék időskorukat is velünk, a gazdáikkal.

Nekünk kell hát gondoskodnunk róluk, ők nem tudnak maguknak rendelni, nem hagyhatjuk hát cserben őket!