A Belügyminisztérium által támogatott pályázat keretében húsvét után kezdetét veszi a Deák Ferenc utca, a Kassai utca jelentősebb járdaszakaszának, valamint a Bolyai utca melletti parkoló felújítása.

A projekt keretében megtörténik a Deák Ferenc utca útburkolat felújítása 72 méter hosszban, a csapadékvíz elvezetés kialakítása, valamint a Görögkatolikus templom mellett meglévő zúzottköves, rossz állapotú parkolók aszfaltozása.

A Kassai utca jelentős járdaszakaszán - a Kassai utca mellett, a Petőfi Sándor utca és a Nagyszilvás utca között – a járda burkolata felújításra kerül, összesen több mint 160 méteres szakaszon. Az újabb fejlesztéssel így csatlakoznak a tavaly felújításra került Petőfi Sándor utca sarkán lévő szakaszhoz.

A bejegyezésben az is olvasható, hogy a Bolyai utcán található üzlet sor előtt is új burkolatot kap a már rendkívül rossz állapotban lévő parkoló. Itt a járda felőli oldal szegélyét képező szikkasztó árok rendbetételére is sor kerül.

A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani.

A munkálatok idejére az önkormányzat kéri az ott lakók és az arra közlekedők fokozott figyelmét, türelmét és megértését.

