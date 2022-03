Ismét megrendezi a miskolci Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (Zenita) a Hangok Varázsa Tehetségkutató Versenyt. Az alapítvány közel tíz éves tevékenysége alatt született meg a verseny, a nyári tábor, illetve a Musical és Miskolc évenkénti nagyszabású gála előadása. Már hatodik alkalommal szervezik meg a művészpalánták megmérettetését. Április 11-ig még lehet jelentkezni az alapítvány weboldaláról letölthető jelentkezési lapon – tudatta Cselepák Balázs, a Zenita művészeti vezetője. Bárki jelentkezhet egyénileg vagy csoportban, aki úgy érzi, tehetséges az éneklésben vagy a hangszeres zenében 6-tól 35 éves korig. Ritka, hogy még 30 év felett is várjanak egy ilyen versenyre jelentkezőket, de valóban nagy az érdeklődés – mondta a művészeti vezető. Hozzátette: egyre több olyan megkeresésük van, amikor felnőtt érdeklődik a képzéseik iránt.

Sokat ad a verseny

Cselepák Balázs miskolci születésű előadóművész maga is sok hasonló versenyen vett részt az ország számos pontján fiatal korában és ez nagyon sok tapasztalatot tudott adni. Amikor éles helyzetben próbálhatja ki magát az ember, az semmihez sem hasonlítható – emelte ki. Egy lehetőség van, a színpadon abban a három percben mindenki rá figyel, akkor kell megmutatni, mit tud kihozni magából. Akik aztán a pályán maradnak, azoknak nagyon jó kezdet és később is sokat számít, hogy énekversenyeken vettek részt és ott „edződtek”. Nagyon sok olyan kollégája van, akikkel jó barátságot ápol és fiatalként ezeken a versenyeken ismerték meg egymást, egyikük az országosan ismert miskolci énekes-színművész, Veréb Tamás. Ez adta az eredeti ötletet, hogy szükség van a versenyre.

A versenyzők musical, pop-rock és komolyzene kategóriában nevezhetnek, minden kategórián belül korcsoportok is vannak. (6-9, 10-14, 15-19, 20-35 éves)

Egyre többen

A legutóbbi versenyen már több mint száz produkció volt, az ötödik tehetségkutatót éppen ezért már kétnaposra szervezték. Ez idén is így lesz, április 23-24-én. A rendezvény egész napos, reggeltől énekelnek a versenyzők és folyamatosan megy az elődöntő. A legügyesebbek továbbjutnak a másnapi döntőbe. Ha mindenki megérdemli egy adott kategórián belül, hogy továbbjusson, akkor az énekelni fog a döntőben. Azt követően átadják a díjakat, amelyek közül több nagy értékű különdíj is van. Továbbá egy vándordíj, amely most éppen Egerben pihen. Minden nyertes egy évig birtokolhatja a vándorserleget.

A legjobbak közül egy versenyzőnek olyan díjat is kiosztanak, amely ingyenes részvételt jelent a Hangok Varázsa Musical Táborba. Továbbá szintén a legtehetségesebb versenyzőknek fellépési lehetőséget biztosítanak a Musical és Miskolc gálára. A zsűri tagjai: Lajtai Kati énekes-énektanár, Varga Andrea a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, Bartucz Éva, az alapítvány alapítója, Veréb Tamás énekes-színművész, Csiszár István, a 2021-es Sztárban Szár leszek győztese, énekes-színművész.

Fogják a kezüket

A rendezvényeik egymásra épülnek lépcsőzetesen. Tavasszal tartják a tehetségkutató versenyt, nyáron a tábort, ősszel pedig a gála előadást – hangsúlyozta a művészeti vezető. A Zenita egy stúdiót is működtet az Ady Endre Művelődési Házban, ahol minden héten szombaton tartják az órákat. Itt hangképzést, éneket, táncot, színészetet, beszédtechnikát tanítanak a tanítványaiknak. A versenyen valószínűleg a stúdióba is kaphatnak majd felvételi lehetőséget a legügyesebb ifjú énekesek – hangoztatta Cselepák Balázs.

(A fotók a 2020. évi versenyen készültek)