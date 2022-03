„Mióta polgármester vagyok, mindig fejlesztésekben gondolkodtunk a képviselő-testülettel és a falu lakosságával együtt. Ez sokáig csupán álom maradt, de végre mostanában már célirányos, mindennapi életünket segítő pályázatok jelentek meg. Ezért sok munkát fektettünk ezekbe a projektekbe, ami a pályázat megírásától a teljes megvalósuláson át az átadásig tart” – mondja Bűdi Károly, Alsódobsza polgármestere.

– Az elmúlt időszak új lehetőségeket adott arra, hogy a mi kis falunk is fejlődjön. Így épült meg például a 310 lakosú községünkben egy mini bölcsőde, ahol a 7 apróságos létszámra mindig van jelentkező, sőt várólistát kellett bevezetnünk a nagy igény miatt. Természetesen van óvodánk is, ahová helyi és környékbeli ovisok járnak – teszi hozzá.

Felújították az általános iskolát, ahol 1–4. osztályos gyerekeket oktatnak és egész napos felügyeletet is biztosítanak nekik. A gyerekek 2 és 10 év között helyben maradhatnak, nem kell őket más településre elvinni, mert helyben minden nevelési-oktatási lehetőség megtalálható. Több játszótér is épült, illetve folyamatosan újítják meg az itt található játékokat.

Nagyon sok eszközt vásároltak a közterületek karbantartásához, mivel mindössze egy közmunkásuk van, így elsősorban a falugondnok használja ezeket a gépeket. Az útjaikra is sokat költöttek: külterületi és elkerülő út épült, a kerékpárút megújult, de lecserélték a falugondnoki autójukat is. Most a régi szolgálati lakás belső része lett felújítva.

– A sok beruházásnak a lakosság jó része örül, de természetesen mindig vannak kételkedők is. A következő időszakban is sok feladatunk lesz. Egy 3 kilométeres külterületi mezőgazdasági utunkat szeretnénk kőzúzalékossá tenni, valamint felújítjuk, modernizáljuk a polgármesteri hivatalt is. A pályázatok összehangolásában, illetve az igények felmérésében sokat segített dr. Koncz Zsófia képviselő asszony is, mivel nagyon jól ismeri a környék, így településünk lakosait is – teszi hozzá a polgármester.

Utak, járdák, focipálya

„Továbbra is árgus szemekkel figyeljük az új kiírásokat, és igyekszünk kihasználni minden adódó lehetőséget. S ha még távolabbra nézünk, szeretnénk további fejlesztéseket is megvalósítani. Ezek közé tartozik például a járdák felújítása, a ravatalozó modernizálása, a focipálya átalakítása kondiparkkal, futópályával, és további utak rendbetétele. Reméljük, a falusi csok segítségével a fiataljaink saját lakásaikat is felépítik vagy felújítják, így jó lenne helyi szórakozási lehetőségeket is biztosítani a számukra. Terveink megvalósításához jó lenne már vírusmentes élet, hogy tovább tudjunk lépni, és szabadon élvezhessük a munkánk gyümölcsét” – mondja a jövőbeni tervekről Bűdi Károly.

