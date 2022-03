– Az elmúlt években településünk a fejlődés útjára lépett, hiszen 10 éve várt fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk – mondta Györkei János polgármester. A kormány által biztosított valamennyi forrást igyekeztek megpályázni. A közfoglalkoztatás keretén belül, a munkaerőpiacról kiszoruló embereknek munkahelyet biztosítotttak. Számos értékteremtő beruházás valósult meg Forrón, a teljesség igénye nélkül: felújították a vízelvezető árkot, parkoló, járda épült az iskola előtt, kívül-belül felújították a korábbi tejcsarnokot, kialakítottak egy irodahelyiséget a roma nemzetiségi önkormányzatnak, teljeskörűen felújították és akadálymentesítették az idősek otthonát, valamint a házasságkötő termet. Elkészítették a temető kerítését kapukkal és térvilágítással, kész lett a templom előtti parkoló, több járda, például az önkormányzati hivatal előtt. Az önkormányzati gépeknek gépszínt alakítottak ki, térkövezték a posta előtti parkot, javították számos önkormányzati út padkáját, burkolatát. A zöldterületekre majdnem 2 ezer tő rózsát ültettek. Mindezeken túl folyamatos a település karbantartása, a köztisztasági feladatok ellátása, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.

Átalakult a településkép

– A Magyar Falu Program, valamint a térségi operatív program keretében számos pályázatot nyert a település az elmúlt években, melyek egy része már megvalósult, másik része pedig megvalósítás alatt áll – hangsúlyozta a polgármester, és folytatta a felsorolást: az önkormányzat sikeresen pályázott, így már megtörtént az orvosi rendelő felújítása, az iskola energetikai korszerűsítése, a Biztos Kezdet Gyerekház felújítása, beszerezték a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, az orvosi eszközöket, járdát újítottak fel. Már készül a belterületi kerékpárút, minibölcsőde épül, tehergépkocsit vásároltak, és megújul a Kakas csárda is.

Szépül, virágosodik a település

– A település összes lakója örül a beruházásoknak, Forró így minden szempontból élhetőbbé válik. A település képe átalakult, keresi a helyét a megváltozott világban, mint minden abaúji település. A zöldfejlesztések, turisztikai és gasztronómiai pályázatok új lehetőséget nyitnak számunkra is – mondta Györkei János, aki a jövő terveiről is beszélt: továbbra is pályáznak, szeretnék Fancsal irányába bővíteni kerékpárút-hálózatukat, bővíteni az óvodát, önkormányzati ingatlanokat fejleszteni, tovább újítani a település útjait és járdáit.

– Minden fejlesztési elképzelésünk mögött érezhetjük Demeter Zoltán, a térség ország­gyűlési képviselőjének figyelmét, végre úgy érezzük, figyelnek ránk, fontosak vagyunk.

