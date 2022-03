2021-ben átadták a Széchenyi-kúriát Monokon, mely egy régi, szinte romokban álló épületből került teljes felújításra. Az épületben hét szoba található fürdőszobával, illetve wellness- és kinti részlegek is helyet kaptak a kivitelezés során. A pandémia okozta helyzet miatt a teljes kihasználtság még várat magára, de bíznak abban, hogy idén nyárra terveiknek megfelelően teljes üzemmódban tudnak működni.



Nagy büszkesége a településnek, hogy hosszú évtizedes várakozás után sikerült felújítani az Andrássy-kastélyban található Szent Orbán-kápolnát is, melyet május 25-én, Szent Orbán napján adnak át. Itt lesz látogatható, látható I. Szent Orbán pápa teljes csontereklyéje is, mely eddig a monoki római katolikus templomban pihent. A felújítás során a kápolna közelében a kicsik örömére megépült egy második – korhű – játszótér is.



– Hazai pályázati forrásoknak köszönhetően teljes felújításon esett át a négy szolgálati lakást magában foglaló épületünk, továbbá a napközi otthonos óvoda konyhája, mely új eszközökkel is bővült. Ennek átadása idén februárban megtörtént dr. Koncz Zsófia képviselő jelenlétében. A Damjanich utcai járda és a Petőfi Sándor utca új burkolatot kaptak. Terveink között szerepel a település több utcájának és járdájának felújítása is pályázati forrásból. Jelenleg ezek az elbírálás szakaszában vannak – mondta a polgármester.



Teljesen új bölcsőde épül a Kossuth Lajos utcában, itt a munkaterület átadás-átvétel megtörtént, hamarosan indulnak az építési munkálatok. Szintén elbírálás szakaszában van egy új óvoda építése is, mely elengedhetetlen lenne a mostani épület korszerűtlen és gazdaságtalan működtetése miatt.



– Próbáljuk leküzdeni a város és a kistelepülések közötti egyenlőtlenséget, ezért rendkívül fontosnak tartom a közösségfejlesztés témáját. Megteszünk mindent a fiatalok elvándorlásának elkerülése, helyben tartása érdekében – mondta Bártfay Emese. – A kulturális programokon kívül a sportolni vágyó fiataloknak műfüves pálya áll a rendelkezésükre, a legkisebbek a játszótéren és az ovi focipályáján kapcsolódhatnak ki. Megköszönném dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselőnek a segítséget a megvalósult pályázatokért.