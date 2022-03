„Községünk az elmúlt négy esztendőben számos eredményt ért el kitartó munkával és pályázatok, valamint Magyarország Kormánya segítségével. Évtizedes álom vált valósággá, amikor megkezdődött a 37-es főút négysávosra való fejlesztése, amely beruházást már ezen év őszén át fogják adni a közlekedők számára. Nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is válik így az utazás Miskolc irányába, amelyet a községünk területén kiépülő kettő új körforgalom (Béke utca végén, Taktaharkányi elágazásnál) is támogat majd. A modern, biztonságos úthálózat mindenki számára előny, segíti a fiatalok helyben maradását, az ingatlanok értékének növekedését és új cégek letelepedését községünkben” – mondja dr. Bodnár László, Bekecs község polgármestere.

Sikeres pályázatok

Ezt a törekvést támogatja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázati úton megvalósuló, több hektár nagyságú ipari övezet is a településen, amelynek kialakítása folyamatban van a helyi vállalkozók számára. A programnak köszönhetően új bölcsőde is épült, amely öt új munkahelyet és huszonnégy gyermek számára ellátást teremtett a községben. De a pályázati forma segítségével az összes önkormányzati törzs­épület energetikai felújítása is megvalósult, így új napelemrendszerek is a község szolgálatába álltak.

– A Magyar Falu Program egy olyan pályázati lehetőséget nyitott meg számunkra, amelynek jelentősége vitathatatlan. Komoly előkészítő munka után eddig több mint tizenkettő sikeres pályázatról számolhatunk be. Megújult óvodánk belső tere, a csoportszobák és mellékhelyiségek teljes köre. Az udvarra új játszótér és ütéscsillapító burkolat került. Háziorvosaink és védőnőnk három alkalommal gazdagodtak eszközökkel a minőségi ellátás fejlesztése érdekben. Új kistraktort szereztünk be, elhagyott ingatlanokat vásároltunk meg és raktunk rendbe, újraaszfaltoztuk a Birkés és a Kenderföld utcát. Kívül és belül felújítottuk kultúrházunkat, polgármesteri hivatalunk felújítása és előtte egy új tér kialakítása pedig folyamatban van, egy új nagytraktor beszerzésével egyetemben – sorolja a polgármester.

Sétáló Korzót terveznek

Az idén pedig urnafalépítésre, géptároló létrehozására, kommunális eszközökre, prog­ramokra és közösségszervezésre, valamint játszótér megújítására pályáztak a Magyar Falu Programban. Az Akácos, Kossuth, Csalogány utcák és a Tornacsarnok előtti terület pedig a Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program keretében kapott új burkolatot. Pályázatot adtak be az Igazság utca csapadékvíz-rekonstrukciójára és egy „Sétáló Korzó” kiépítésére a Honvéd utcán, valamint a Hegyalja, Bem József, Petőfi, Határ, Hunyadi, Aradi, Jókai utcák teljes felújítására.

– Minden elképzelésünket teljes mértékben segítette dr. Koncz Zsófia képviselő asszony is, akivel nagyon jó munkakapcsolatot ápolunk. Munkájával és közös akarattal településünk előre tud haladni, amelyhez mindannyiunk támogatása és megtisztelő bizalma szükséges falunk fejlődése érdekében – teszi hozzá dr. Bodnár László.

(PR cikk)