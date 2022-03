– A járványügyi korlátozások enyhítésével teendőink is hirtelen sokasodtak meg – kezdte beszélgetésünket Szalai Szabolcs, Bükkábrány polgármestere. – Összeértek azok a fejlesztések, amelyek kivitelezését nem kezdhettük meg a 2020-as évben, így két évre tervezett fejlesztési programot zártunk le a településen. A nagy beruházásaink közül a 2021-es évben befejeződött és az idén átadásra került a Jánosházi Sándor Könyvtár és Közösségi Tér és a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola felújított épületegyüttese. Az épület nemcsak a közművelődésnek ad teret az új könyvtári helyiséggel és a színházteremmel, hanem az általános iskolások négy új tanteremmel is gazdagodtak. A Magyar Falu Program keretein belül szolgálati lakás kialakítását, útburkolati felújítást, óvodai játszóudvar fejlesztését, orvosieszköz-beszerzést, kommunális eszközök vásárlását is megvalósíthattuk. A határon átnyúló pályázatokkal lehetőséget kaptunk a szabadidőparkban egy tanösvényt építésére, megújulhatott az egykori bányagépek szabadtéri kiállítása is. A kívülről megújult polgármesteri hivatalt idén belül is felújítjuk, átalakítjuk az irodákat és az ügyféltereket is.



A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy az egyházak és a civil szervezetek is pályázatai forrás segítségével valósították meg beruházásaikat: megtörtént a római katolikus templom külső felújítása, a református parókia pedig egy új ­szárnnyal bővült. A református templom külső felújítása és a római katolikus templom elektromos hálózatának cseréje elnyert, de még nem megvalósított pályázatok. A Bükkábrányért Egyesület gyermektábora is elkészült kiszolgálóépülettel, filagóriával, és a tábor fejlesztése folyamatos. A fent felsorolt beruházások mind azt bizonyítják, hogy a kormányzat és személy szerint Tállai András, a térség országgyűlési képviselője mindent megtesznek azért, hogy a vidéki kistelepülések esélyt kapjanak a fejlődésre! Bükkábrány élt ezekkel a lehetőségekkel!

Nagy projekt és tervek

– Folytatódik a településen a legnagyobb projekt, a szennyvízberuházás kivitelezése is, melyre már nagyon régóta várnak az ábrányiak – folytatta Szalai Szabolcs. – A közeljövőben is szeretnénk kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket. Terveink között szerepel többek között egy új bölcsődei csoport befogadására alkalmas csoportszoba kialakítása, járdák, utak, szolgálati lakás felújítása. Valamint a TOP-ban és a Magyar Falu Programban a településközpont megújítására, kerékpárút építésére, játszótérfejlesztésre pályázatok. A település jövője szempontjából az egyik legjelentősebb lépés, hogy új építési telkeket alakíthattunk ki, amelyek közművesítése folyamatban van. Szeretnénk idecsalogatni és megtartani a fiatalokat, hogy érezze a lakosság, hogy minden értük van, mert Bükkábrány egy élet­erős falu, ahol jó élni, ahová jó hazajönni.