„Túlzás nélkül mondhatom, hogy gyermekkorom óta nem valósult meg annyi fejlesztés, beruházás és felújítás településünkön, mint az utóbbi években” – mondja Tarcal polgármestere, Butta László.

– Elkészült az önkormányzati hivatal hőszigetelése, ablak, kazán, tetőhéjazat cseréje, a szociális iroda lapostetőről magastetőre építése, valamint az épület akadálymentesítése. Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztését valósítottuk meg az óvodában, orvosi rendelőben, a polgármesteri hivatal két épületében, a 6 Puttonyos Borfaluban, a napközi konyhában, a piacon és a ravatalozóban. Felújított épületbe költözött az Idősek Klubja. A demens betegek nappali ellátásával bővült a klub szolgáltatása. A védőnői épület bővítését és felújítását is elvégeztük. A volt Ispotály épületéből zarándok-pihenőhelyet alakítottunk ki, és a ravatalozó felújítása és bővítése is megvalósult. Az első világháborús hősök emlékművét is felújítottuk. Településünk központjában állítottuk fel Tarcal vezér egész alakos bronzszobrát. A tokaj-hegyaljai térségben elsőként, elektromos töltőoszlopot telepítettünk településünk frekventált közterületére. Petró Attila, a gávavencsellői Nyír-Márvány Kft. tulajdonosa öt gránittömbből álló Áldó Krisztus-szobrot ajándékozott a településünknek, melyhez egy sétányt is kialakítottunk – sorolja a polgármester.

Tizennégy utcát sikerült felújítaniuk. A 38-as számú főút Sárga Borház és Degenfeld Kastélyszálló közötti közel négy kilométeres szakaszának teljes felújítását is elvégezték, a Sárga Borháznál pedig egy modern körforgalmi csomópont lett üzembe helyezve. A Rákóczi utca légkábelkiváltása és díszburkolattal történő felújítása is megtörtént. Három jelzőlámpás csomópont létesült, valamint 700 méternyi kerékpáros létesítmény kialakítására került sor. A svájci ivóvízminőség-javító projekt keretein belül a régi azbeszt fő nyomócsöveket cserélték ki közel 5000 folyóméter hosszan. A bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kialakítása keretében épült meg új burkolt árok, folyóka, áteresz több mint 4900 folyóméteren.

Vannak még tervek

A felsorolt fejlesztések az itt élő emberek elvándorlásának megakadályozására, és a turisztikai látványosságok számának növelésére is irányult. Sokkal több turista érkezik településünkre, és az itt eltöltött vendégéjszakák száma is megnőtt. Ezeket a fejlesztéseket hazai és uniós források lehívásával sikerült megvalósítaniuk, nagy részben a Magyar Kormány és választókörzet országgyűlési képviselőinek támogatásával. Munka van bőven, hiszen jelenleg is több mint hárommilliárd forint van a fejlesztési számláikon, amely összegből a Művelődési ház bővítése és felújítása, bel- és külterületi kerékpárút építés, apartmanház, Bor utca és településközpont kialakítása, valamint külterületi dűlőút fejlesztés valósul meg a következő két évben. Jó itt élni, jó ide látogatni.

(PR cikk)