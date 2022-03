Az elmúlt években olyan pályázatok valósultak meg, amelyekre igen nagy szüksége van Izsófalva lakosságának – mondta Ötvös Béla, a település polgármestere. Sorolta: így megtörtént az óvoda konyhájának felújítása és korszerűbb eszközök beszerzése is. Az óvoda épülete külsőleg és belsőleg is megújult, szigetelést kapott, udvarát térkővel borították. Az orvosi rendelő külső felújítása is aktuális volt, külön öröm a polgármester szerint, hogy a pályázat lehetőséget adott orvosi műszerek beszerzésére is. A temető urnafalának építésével is meglévő igényt elégítettek ki. Mindemellett kiépítették a térfigyelőkamera-hálózatot, amely nagy előnye, hogy valamilyen szinten csökkentette a környezetszennyezést, és segít a bűncselekmények megelőzésében, felderítésében. Elkészült egy rekortánpálya is a futballpálya szomszédságában, ami nagy népszerűségnek örvend, gyakran sportolnak ott a környező települések lakói is.



– Az önkormányzat egyik romos épületét felújítva és kibővítve hoztuk létre az Idősek Napközi Otthonát idős lakóink nagy örömére. Hosszú évtizedek várakozása után elkezdődtek az önkormányzati utak felújításai, 2021-ben három utcára is sor kerülhetett – hangsúlyozta a polgármester. Megjegyezte, a villámárvizek okozta károk mérséklésére kénytelenek voltak támfalat építeni. Elkészült az iskolaudvaron lévő ebédlőépületük külső felújítása és tetőcseréje is.



– Igen nagy segítség a tavaly ősszel vásárolt, traktorra szerelhető fűnyíró és zúzóberendezés, mert megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az árkok és a patakmeder, valamint a meredek partfalakon lévő fű rendszeres nyírását.



Az Izsófalva Sportegyesületnek is volt lehetősége eszközbeszerzésekre és gépjárművásárlásra, ezzel is segítve a mérkőzések helyszíneire való utazást.



– Az Izsófalván élők örülnek az elért eredményeknek, hiszen így szebbé és élhetőbbé válik szeretett településünk – mondta Ötvös Béla.



A projektek megvalósítása munkahelyek teremtését és a lakosság igényeihez való közeledést szolgálja. A községükben történt fejlesztéseket nyertes pályázatok tették lehetővé. A következő években is nagyon sok fontos feladatot kell elvégezniük: az utak felújítása, csapadékvíz elvezetése, közösségi épületük felújítása elkerülhetetlen feladat. Nagy szükségük van egy árokásó gépre, utak és vízelvezetők létesítésére, karbantartására, fogalmazott Ötvös Béla, Izsófalva polgármestere.

Ötvös Béla Izsófalva polgármeste

