– Az elmúlt időszak pozitív hatással volt településünk életére – mondta Bogdán József, Borsodivánka polgármestere. – Sok pályázati lehetőség adódott főleg a Magyar Falu Programban, de a belügyminisztériumi önkormányzati fejlesztések támogatása is sok eredményt hozott. Ezek mellett a TOP-os pályázatok is segítették településünk fejlődését. Útjaink, intézményeink nagyrészt fel lettek újítva, utóbbiak energetikailag is korszerűbbek lettek, és a csapadékvíz-elvezetési problémák egy része is megoldódott. Természetesen községünk lakói nagy megelégedéssel fogadták a fejlesztéseket, örömüket fejezték ki, hogy látják a megvalósult eredményeket.

A település vezetője hozzátette: – 2022-ben két, már elnyert projektet valósítunk meg: az önkormányzati épület és az orvosi lakás felújítását. Természetesen folyamatosan azon dolgozunk, hogy kihasználva a megjelenő pályázati lehetőségeket továbbfejlesszük Borsodivánkát. Ha lehetőség nyílik rá – lesz olyan projekt – szeretnénk a falumúzeum felújítását megvalósítani, hiszen településünkön 3600 éves bronzkori feltárás van folyamatban. A falumúzeum megvalósulásával a feltárt leletek itt helyben lehetnének kiállítva. A „Kastélykert” – ahol a közösségi rendezvényeinket tartjuk – önkormányzati tulajdonba kerülése folyamatban van. A viszonyok rendezése után még színvonalasabb programok valósulhatnak meg ezen a területen. A falu központjában lévő közösségi park továbbfejlesztése is zajlik, fásítási program keretében őshonos fák ültetésével tennénk szebbé a területet. Továbbra is folytatni kívánjuk belterületi útjaink felújítását, szükség szerint a gyalogosok számára a jó minőségű járdák megépítését. Mivel az elnyert pályázatok a település fejlődését, szebbé tételét szolgálják, ezzel az itt élők szebb és jobb környezetben élhetnek.

Működőképes legyen

Bogdán József kifejtette: „A településünkön működő civil szervezetek munkáját képviselő-testületünk maximálisan segíti, hogy a kiírt pályázatokon ők is eredményesen részt tudjanak venni. Az elképzelések mellett pedig elsődleges szempont, hogy az önkormányzatunk gazdálkodása minden esetben működőképes legyen.”



(PR cikk)