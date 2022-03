Biztosan sok fényképet készítettél már a Gellért-hegyről, a Lánchídról vagy a Parlamentről. De vajon sok fotót készítettél már ezekről a nevezetességekről a Dunáról exponálva is?

Most lehetőséged van arra, hogy egy igazán új fókuszpontból mutasd be, hogyan szeli ketté a Duna Pestet és Budát. Te középen vagy, a hidak föléd magasodnak, és már villan is a vaku!

Emlékezz erre a hetven percre egy egész életben!

Miközben élvezed Budapest lágy esti fényeit, korlátlan sörfogyasztásra is lehetőséged lesz. Ezen kívül pedig választhatsz magadnak egy pizzát is, így semmiképpen sem érdemes jóllakni a vacsorahajózás előtt. Természetesen az is előfordulhat, hogy a barátaiddal, ismerőseiddel legény- vagy leánybúcsút tartotok. Ebben az esetben kiváló alternatíva lehet egy ínycsiklandozó pizza elfogyasztása a Budai-várral vagy a Citadellával a háttérben.

Hetven percen keresztül vésheted az emlékezetedbe a felejthetetlen élményt. Ha esetleg egy céges buliról van szó, akkor is maradandó emléket fog jelenti a mesébe illő lebegés a Duna vizén. A Silverline Cruises minőségi vacsorahajó szolgáltatása segít, hogy olyan programon vegyél részt, amelyet több év elteltével is szívesen idézel majd fel. Kedveskedj a hozzád közelálló embereknek, és ne ajándékozz születésnapra egy újabb hajkefét. Ehelyett lepd meg életre szóló ajándékkal!

Legénybúcsúra ideális

Bármilyen típusú nagyobb baráti összejövetel megszervezése igazán embert próbáló feladat. Hiszen a részvevők meghívásán, valamint a helyszín és az időpont kiválasztásán kívül általában az egyszerre finom és laktató ételsor összeállításáról is gondoskodni kell. Nem beszélve arról, hogy nem mindenki szereti az alkoholos italokat.

Ez alkalommal az étel miatt viszont nem kell aggódnod! Minden egyes vendégnek lehetősége van választani magának egy pizzát, amelyet a legízletesebbnek tart, illetve annyi sört és/vagy alkoholmentes italt fogyasztania, amennyit csak szeretne. Ez benne van az árban. A pizza és a sör mellett Street food ételkülönlegességeket és Snack-eket is választhatunk, csak rajtunk áll, mit fogyasztunk.

Így tehát, ha legénybúcsút szerveznénk, kiváló alternatíva lehet az alábbi sétahajózási program, elvégre páratlan élményt kínál mindenki számára.

De mikor lehet minderre sort keríteni?

Természetesen nemcsak az esti órákban csodálhatjuk meg a fővárosunkat, hanem a nappali fények mellett is. A késői délutáni óráktól kezdve egészen az esti órákig különböző időpontok állnak a rendelkezésünkre.

Csak rajtunk áll, hogy inkább éjszakai fényekre vágyunk vagy napsütésre. Érdemes az indulás előtt legalább harminc perccel megérkezni a helyszínre. Ellenkező esetben könnyen lekéshetjük életünk legszebb élményét.

(PR cikk)