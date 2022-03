A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gyors reagálás és hatékony intézkedések mellett Putnokon arra is maradt energia, hogy számos olyan fejlesztést megvalósítsanak, amelyek a lakosság életminőségének javítását szolgálják.



Régóta várt fejlesztéseket sikerült megvalósítaniuk az elmúlt években?



Ez pontosan így van – válaszolta Tamás Barnabás polgármester. – Hamarosan átadjuk a város központjában a felújított, fedett piacot, ahol az eladók méltóbb körülmények között árulhatják portékájukat, nem lesznek kitéve az időjárás viszontagságainak, és reméljük, hogy a felújítás a piac forgalmát is kedvezően fogja befolyásolni. Terveink szerint március elején megnyílik a város legidősebb épületében, a Gömöri Múzeum mellett kialakított „Múzeum Kávézó”. A település új közösségi tere lehetőséget biztosít arra, hogy az ide betérők kellemes, nosztalgikus hangulatban pihenjenek meg egy kávé mellett. Ebben a fejlesztési csomagban lett kialakítva egy ajándékbolt, mely elsősorban a helyi és térségi kézművesek termékeinek forgalmazására nyújt lehetőséget. A Bányász Művelődési Ház kívül-belül megújult, igen nagyszabású átalakításon ment keresztül. A munkálatok már itt is a végéhez közelednek. Pár szóban összegezve: van minek örülnünk.



Az emberek hogyan fogadták a fejlesztéseket?



Tapasztalatból mondhatom, hogy Putnok lakossága értékeli azt az erőfeszítést, melyet a város fejlesztése érdekében végzünk. Nekünk pedig az a kötelességünk, hogy minél több olyan lehetőséget kihasználjunk, mellyel a szolgáltatások színvonalát és az életkörülmények javítását tudjuk elérni. Ezt már számos területen megtettük, de van még tennivalónk az előttünk álló években is.



Új irányt jelent Putnok és Gömör életében a turizmus?



Annyira már nem mondható újnak, de azt szeretnénk elérni az ilyen irányú fejlesztésekkel, hogy még többen keressék fel városunkat és Putnok térségét a turisták. A fejlesztés folyamata egymásra épülő. Elsőként céloztuk meg egy több települést összekötő kerékpárút megépítését a 26-os számú főút mellett, mely mindamellett, hogy közlekedésbiztonsági szempontból is hatalmas előrelépést jelent, lehetőséget nyújt a nem személygépkocsival közlekedők részére is csoportos kirándulások szervezésére. Nagy érdeklődést váltott ki és népszerű kirándulóhellyé vált a kéktúra útvonal mentén megépült Mátyás Király Kilátó, melyről gyönyörű panoráma tárul elénk, s tiszta időben még a Tátra magas csúcsai is láthatók.

A tények

Jövőbeli tervek:

- „Fecskelakások” kialakítása a fiatalok számára;

- Idősek otthona felújítása és bővítése demensrészleggel;

- Szálláshely-szolgáltatás bővítése;

- Civil Ház kialakítása meglévő épület felújításával, átalakításával;

- Egészségházra magastető építése;

- Városháza épületének felújítása;

- Könyvtári berendezések és eszközállomány bővítése;

- Városi Televízió technikai eszközbeszerzése;

- Új játszóterek kialakítása;

- Épületenergetikai fejlesztések,

- Ivóvízhálózat-felújítás,

- Csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének és a

- Leromlott utak felújításának folytatása.