– Sajólád 14 kilométerre fekszik Miskolctól, és mintegy 3000 lakosnak otthona – kezdte Pozbai Zoltán polgármester. – Földrajzi fekvésünk, a nagyobb város közelsége vonzó az itt lakóknak és az ide települőknek egyaránt. 2010-ben nagy adóssággal vettem át a település irányítását, nehéz időszak volt ez az itt élőknek.

– A kormány adósságátvállalása azonban óriási segítség volt további munkánkhoz, hogy valóban terveink lehessenek, így régóta várt fejlesztések indulhattak el. Megújult a polgármesteri hivatal, hogy a hivatal dolgozói kulturált körülmények között intézhessék az ügyfelek ügyeit. Nagy hangsúlyt kaptak az energetikai szempontok: megvalósult a hőszigetelés és az összes nyílászárót kicseréltük, a tetőszerkezeten napelemeket helyeztünk el. Az óvodát is hőszigeteltük, a tetőszerkezetre itt is napelemek kerültek, illetve az épületet kibővítettük egy tornaszobával. Sok gyerek cseperedik településünkön, részükre játszóteret is építettünk. Új parkot alakítottunk ki a temető közelében, amit Szent Istvánról neveztünk el, róla méltó emlékművet állítottunk. Támogattuk a református templom építését, a mellette lévő parkban egy Kálvin-szobor felállítását. A településen működő Népművészeti Egyesület és a Polgárőrség is több pályázaton vett részt, amelyek révén egy 9 személyes kisbusz és egy személygépjármű került a birtokunkba.

A polgármester hozzáfűzte: „A tények beszédesek. Több ingatlant is megvásároltunk már megvalósult – tájház, szociális és közösségi központ, parkoló –, illetve jövőbeli beruházásainkhoz: bölcsőde, újabb szociális lakás. Átalakítottuk és szigeteltük a régi közösségi házat, korszerűsítettük a közvilágítást, új, modern karácsonyi díszkivilágítást építettünk ki és felújítottuk a karbantartócsoport épületének vizesblokkrészeit. Beton sportpályát építettünk a roma nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, valamint szabadtéri kondiparkot alakítottunk ki a füves sportpályánál. Hangosító berendezéseket vettünk rendezvényeink színvonalas lebonyolításához és orvosi eszközöket szereztünk be a jobb betegellátáshoz. A felújításaink nagy részét uniós, Magyar Falu Program- és belügyminisztériumi forrásokból valósítottuk meg, kisebb részüket pedig önerőből tudtuk létrehozni.”

Kihat az életükre

– Azt tapasztalom, hogy az itt élők örülnek a megvalósult fejlesztéseknek, mert kihatnak az életminőségükre. Olyan kulturális eseményeket tudunk biztosítani, amik a helyben való szórakozásra adnak lehetőséget. Egyben a beruházásokkal új munkahelyeket is teremtettünk. Köszönet Magyarország Kormányának és Tállai Andrásnak, térségünk országgyűlési képviselőjének, hogy szívén viselte pályázatainkat – mondta végül Pozbai Zoltán.

