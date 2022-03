Hangsúlyozta, hét éve polgármester, azóta sikerült olyan beruházásokat megvalósítani, amely településük életében jelentős javulást hozott. Elsőként a belvízelvezetés projektjüket említhette a TOP-os pályázaton belül, hiszen az időszakos villámárvizek többször okoztak károkat mind a közintézményeikben, mind a lakosok ingatlanjaiban.



Élhetőbb, biztonságosabb



– Nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy elkészült az M30-as autópálya. Településünkön így erősen csökkent a gépjárműforgalom, élhetőbb, biztonságosabb, tisztább lett a község. Megújultak belterületi útjaink, amiket előtte a rendszerváltás előtt újítottak fel: most új aszfaltréteget kaptak, ezzel is biztonságosabbá vált a közlekedés. Épültek járdáink, településünkön a közmunkaprogramban, illetve pályázat útján gömbszivarfákat telepítettünk nagy számban a Településfásítási Program részeként. Megújultak a közintézményeink, felújítottuk az orvosi rendelőt, amelyre napelem is került, és az eszközbeszerzés is a projekt része volt. Saját beruházásból készült el az orvosi rendelő előtti terület térkövezése, melyet utcabútorokkal és gyermekjátékokkal tervezünk kiegészíteni – sorolta a polgármester, majd folytatta: az óvodát is felújították, az idén szeretnének egy új csoportszobát is építeni a TOP Plusz program részeként, várják a pozitív elbírálást. A kultúrház külső-belső felújítása is megtörtént, EFOP-pályázatból eszközöket, többek között erősítőt, hangfalat, mikrofont szereztek be. A polgármesteri hivatal és annak környezete is megújult.

Felújították az óvodát is

– Tavasszal kezdődik a Magyar Falu Programban elnyert játszótér telepítése, amit szeretnénk a későbbiekben több eszközzel bővíteni. Településünkön található a Kovács-kúria, amiben az alsó tagozatos iskolásoknak folyik az oktatás, ide is sikerült forrásokat nyernünk, így kicserélhettük az ablakokat, ajtókat, a kondenzációs gázkazánt. A közmunkaprogramban fedett színpadot alakíttattunk ki a kúria területén, az idén térköveznénk is, hogy kulturált környezetben tudjuk rendezvényeinket megtartani – folytatta Hudopkó József. Megtudtuk még, hogy tavasszal kezdődik településükön az Észak-Magyarországi Ivóvízminőség-javító program, ami megoldja településükön az évente többször felmerülő problémát: elegendő ivóvize lesz a csobádiaknak. A Magyar Falu Program részeként kerékpárút is épül Csobád és Ináncs között. TOP-os pályázatból rendezvényekre és csoportos foglalkozásokra is nyertek forrásokat, hangsúlyozta Csobád polgármestere.