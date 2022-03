– A 2013–2020. közötti időszakban elnyert projektjeink 90 százalékban megvalósultak – tudtuk meg Viszokai Istvántól, Mályi polgármesterétől. – Minden beruházásunk vagy teljesen befejeződött, vagy az utómunkálatok zajlanak és átadásra várnak. A közeljövőben még két megújult épület átadása fog megtörténni. Az elmúlt időszakban építettünk strandot, bölcsődét, folytattuk a kerékpárutat, bővítettük a családsegítő központot, lett új egészségházunk, fejlesztettük a csapadékvíz-elvezető hálózatunkat és több épületen energetikai korszerűsítést hajtottunk végre. A beruházások létrejöttéhez nagyban hozzájárult Tállai András országgyűlési képviselőnk segítsége, melyet ezúton is köszönök.



Több területen



A település vezetője előre is tekintett: – A 2021–2027-es programozási időszakban is több területen szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani. TOP Plusz pályázati forrásból szeretnénk egy igényes faluközpontot kialakítani a Polgármesteri Hivatal körül, mely több ütemben épülne meg. Az első ütemben olyan szabadidőpark létrehozását tervezzük, mely növényvilágával és szórakoztató elemeivel elvarázsolja az arra járókat. A parkba tervezett, megvalósításra kerülő Mályi-tavak kicsinyített másai jelzésértékűek, hiszen a régióban lévő tórendszer első állomása Mályi, a „Tavak Kapuja”. A lakosság és a gyermekek számának erőteljes növekedése szükségessé tette egy új óvoda építését, ezért községünk erre pályázatot nyújtott be. Egyeztetéseket követően igény merült fel a kultúra és a víz összekötésére. Erre kínál megoldást a TOP Plusz „Élhető települések” című pályázati lehetőség keretében megpályázott szabadtéri színházunk – vízi színpad és nézőtér – terve, mely egyszerre gazdagítja a strand kínálta lehetőségeket és teremt új helyszínt a kulturális szórakozásnak. Az eddig kihasználatlan rézsű lehet az új közösségi tér ezen a partszakaszon belül. Van még tóparti beruházásunk, a Mályi-tó partjára vezető gyűjtőút mentén található buszmegállók cseréjét is tervezzük. Tavasszal megkezdődik a községi termelői piac kivitelezése, ahol számos szolgáltatás is helyet kapna a piaci funkción kívül. Helyet szeretnénk biztosítani a „piacos lángoson” túl közösségi és pihenési célokat is kiszolgáló street food éttermeknek, kávézóknak. Maga az építmény lehetőséget biztosít helyi vásárok megtartására is. A Széchenyi út 12. szám alatti „régi orvosi rendelő” jelenleg kihasználatlan épülete kap új funkciót. Egy olyan közösségi színtér megnyitását tervezzük, amely klubjelleggel működik majd. A saját forrásból történő beruházás befejezését 2022. nyár elejére tervezzük. Jelenleg folyamatban van a működéshez szükséges közösségi eszközök beszerzése is.