Eredményekben gazdag volt az elmúlt időszak, fogalmazott Nagy Miklós, Gagyvendégi polgármestere. A Közút tulajdonában lévő Báthori utca új aszfaltburkolatot kapott, megújult a temető kerítése, székelykapuval gazdagodott. A művelődési házukat hőszivattyús központi fűtéssel szerelték fel, valamint épült hozzá egy előtető is. 2021 végén sikeres pályázat útján nyertek egy kilencszemélyes új falubuszt, ennek beszerzése folyamatban van.

– Az önkormányzati hivatal épületének külső-belső felújítása jelenleg is zajlik. 2022-ben a római katolikus templom is megújul – sorolta a polgármester. Hangsúlyozta, Gagyvendégi lakói pozitívan fogadták a megvalósult, valamint a jelenleg is zajló beruházásokat. – Régóta várt fejlesztések valósultak és valósulnak meg, melyek emelik a település lakóinak életszínvonalát. A projektek élhetőbbé teszik településünket. Azoknak, akik falun, azon belül a mi településünkön képzelik el az életüket, segítenek a mostani beruházások. A fejlesztések az emberek komfortérzetét erősen javítják.

Kívül-belül modern és szép

Munkahelyek 25 embernek

A legtöbb beruházás a magyar kormány jó­voltából, azon belül a Magyar Falu Program keretén belül valósulhat meg, folytatta Nagy Miklós. A program keretén belül céljaik elérését egyszerűnek tartja, a benyújtott pályázatok elbírálása rendkívül gyorsan történik. A megvalósításhoz szükséges elnyert pénz­összeg az elbírálást követően szinte azonnal megérkezik a település számlájára. Ezen túl a Start mintaprogram keretén belül további, kisebb fejlesztéseket is meg tudtak valósítani, mely 25 ember számára biztosít munkalehetőséget.

Megépült az előtető

Gagyvendégi polgármestere a következő évek terveiről is beszélt. Elmondta, a Magyar Falu Program keretén belül egy új játszóteret is szeretnének építeni, valamint kommunális gépparkjukat is fejlesztenék. 2022-ben a Start mintaprogram segítségével a temetőn található ravatalozót újítanák fel.

(PR cikk)