– Olyan fejlesztésekben gondolkodunk, melyek egyszerre javítják a szentistvániak életminőségét, és teszik takarékosabbá az önkormányzat működését – jelentette ki Dobóné Koncz Judit polgármester, majd ismertette a megvalósult fejlesztéseket: – A gyermeket nevelő szülők legnagyobb örömére 170 millió forintot kaptunk a kormánytól bölcsődeépítésre. Tízmillió forint jut az óvoda és kétmillió az udvari játékok megújulására. A napelemrendszernek, épületszigetelésnek és a nyílászárócserének köszönhetően jelentős energiamegtakarítást várunk a 137 millió forintos állami támogatásból megvalósult, polgármesteri hivatal, Civil Ház, óvoda, iskola, művelődési ház, valamint orvosi rendelő épületét is érintő energetikai korszerűsítéstől. 1,7 millió forintért bővítettük a háziorvosi eszközöket, a szolgálati lakás felújítására pedig 15 millió forintot fordíthatunk. A hirtelen esőzések ellen is véd majd a két ütemben, több mint 160 millió forintos támogatásból megépülő csapadékvíz-elvezető rendszer.

Új utakat több mint 70, járdákat pedig közel 4 millió forintból építhet településünk. A Magyar Falu Program támogatásából vásárolt meg és bontott le az önkormányzat négy, leromlott állapotú ingatlant, a településüzemeltetési feladatok ellátását pedig a hárommillió forintból beszerzett fűnyíró traktor, motoros fűrész és fűkasza is segíti. Az egykori idősek otthonának több mint 17 millió forintból megvalósult felújításával egy új közösségi térrel is gazdagodott Szentistván, de meg kell említeni a ravatalozó épületét érintő külső, belső, valamint gépészeti felújítást és a temetőben kialakított urnaparcellát is, amelyek együttes értéke csaknem 14 millió forint. Bízom abban, hogy az új bölcsődére, megszépült intézményekre, új utakra, járdákra minden szentistváni ember büszkén tekint majd.

„Számíthatunk egymásra”

– A Kormány nagy hangsúlyt fektet a családok vidéki otthonteremtésére, a mi feladatunk, hogy településünket a fiatalok és idősek számára is vonzóvá tegyük – emelte ki Dobóné Koncz Judit. – A beruházások megvalósítását uniós források, állami támogatások, a Magyar Falu Program segítették, de takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően – ahol kellett – saját erőből is ki tudtuk egészíteni az elnyert támogatást. Szeretném köszönetem kifejezni országgyűlési képviselőnknek, Tállai Andrásnak, akire mind a tervezésben, mind a támogatásokért való közbenjárásban is mindig számíthattunk. A mottónk: tervezni, pályázni, hatékonyan működtetni, de közben nem elfeledni, hogy egy település nemcsak épületek együttese, de emberek közössége is, ahol mindig számíthatunk egymásra.

(PR cikk)