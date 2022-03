Az elmúlt években látványos fejlődésen esett át Megyaszó. Az önkormányzat igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, hogy a településen élők komfortosabb, szebb környezetben éljenek, intézhessék a hivatalos ügyeiket. A Magyar Falu Program keretében elkészült két út aszfaltozása, szolgálati lakás felújítása, közterületi játszótér, kerékpárút épült, illetve egy kisteherautót is beszereztek. TOP-os pályázatnak köszönhetően készült el a termelői piac, illetve az óvoda energetikai felújítása.



– A kisgyermeket nevelők mindennapjainak színesítésére a tavalyi évben egy nagyon szép közterületi játszóteret adtunk át, a lakosság számára. Egy modern piac is megépítésre került, melyet már használhatnak az árusok és a vevők is. Az óvodának az energetikai felújítása is megtörtént, mely a megújuló energia felhasználásának köszönhetően a rezsiköltségeket csökkenti. 2014-ben még három olyan út volt a községben, amely nem volt leaszfaltozva. Tavaly ebből kettőt szilárd burkolattal láttunk el, remélem, idén a harmadikat is sikerül leaszfaltozni. Ezzel egyidejűleg az Ady közök lakói is új utat kapnak – mondta el Hajdú Istvánné, a település polgármestere.



Tovább a megkezdett úton



– A fejlesztéseket nagyon sok ember jó szívvel veszi, de mint mindenhol, szerintem itt is lehet olyan hangokat hallani, hogy valami nem tetszik. Megyaszó minden lakójának vagyok a polgármestere, ahogy a képviselő társaim is az itt elő valamennyi ember szolgálatára esküdtek fel. Ahogyan az élet számos területén sem mindenki ért egyet mindennel, ez így van a fejlesztések terén is. Ezeknek a fejlesztéseknek a nagy százalékát a magyar kormány által kiírt Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetjük, és természetesen idén is szeretnénk folytatni a megkezdett munkát. Hiszen van még bőven tennivaló, nagyon sok tervet szeretnénk megvalósítani, ehhez több beadott pályázatunk is elbírálás alatt áll – tette hozzá Hajdú Istvánné.