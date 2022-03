Forrás: homelux.hu

A hidromasszázs kád





Sokan azt gondolják, a hidromasszázs kád luxus, és csak kevesek számára érhető el. Azonban ez nem így van, hiszen ma már számtalan változatban kapható a boltokban. Van köztük sarokkád, egyenes kád, de akár olyan aszimmetrikus kád is, melyben két ember is kényelmesen elfér.





Ha érdekelnek a részletek, látogass el a Homelux lakberendezési áruház honlapjára, ahol többféle hidromasszázs kád közül válogathatsz gyártó, méret és kivitel szerint.





Az ilyen kádak - bár nagy beruházásnak tűnnek - valójában a testi-lelki jóllétet szolgálják, így megérik a befektetést. Kényelmes, nyugodt perceket biztosítanak a megfáradt testnek, felüdülést a léleknek. A beépített rendszerek segítségével pezsgőfürdőben lehet részünk, és sok esetben fényterápia és a halk zeneszó is segíti az ellazulást.





A hidromasszázs kádak előnye





Napjaink rohanó világában a stressz az egyik legnagyobb probléma. Sokan feszültek, fáradtak, idegesek. Bár többféle stresszkezelő módszer is létezik, az egyik leghatékonyabb megoldás a masszázs. Ezért szeretnek olyan sokan wellnessközpontokba járni, egy-egy hosszú hétvégét szállodában eltölteni.





Azonban ma már a technika adott ahhoz, hogy otthon is kényelmesen wellnessezhessünk. A hidromasszázs kádak is ezt a célt szolgálják: segítik a feltöltődést.





A forró víz és a buborékok ellazítják a testet, a kádak alapanyaga pedig lehetővé teszi, hogy a víz ne hűljön ki. Így akár fél órán át is áztathatjuk magunkat a habok között, miközben szól a halk zene. Fejtámlával még komfortosabbá tehetjük a kádban való fekvést, a világítás megfelelő beállításával pedig kedvünkre relaxálhatunk.





Hogyan tartsuk karban a hidromasszázs kádat?





Azt kell tudnunk, hogy az ilyen kádak árammal működnek, ezt vegyük figyelembe a használatukkor is, de a beüzemelést is bízzuk szakemberre! A Homeluxnál kérhető ez a szolgáltatás is a prémium házhoz szállítás mellett, érdemes is élni ezzel a lehetőséggel.





A későbbiekben is figyeljünk oda arra, hogy rendeltetésszerűen használjuk a kádat, gyakran indítsuk el! Ha sokáig áll, a csőrendszerben, fúvókákban kosz, lerakódás, barnás nyálka képződik, ami a vízbe is bejuthat. Ezt elkerülendő hetente használjuk ki a masszázs funkciót, illetve tisztítsuk rendszeresen a kádat. Ezt tegyük akkor is, ha illóolajat, habfürdőt is gyakran öntünk a fürdővízbe!





A következőket tegyük: engedjünk annyi meleg vizet, hogy a fúvókákat ellepje, majd öntsünk a vízbe a fertőtlenítőszert, ezután 15 percre indítsuk el a hidromasszázs rendszert, végül engedjük le a vizet!





Évente hívjunk szakembert, aki ellenőrzi a kád állapotát!





A fényes felület megőrzéséhez ecetes vagy citromos vízzel töröljük át a kádat, vagy használjunk e célra kifejlesztett tisztítószert, így sokáig élvezhetjük a kád funkcióját.