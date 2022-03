Dudik Attila az ATInox Plusz Kft. ügyvezetője, tulajdonosa épületgépész technikusként végzett a miskolci Kós Károly Szakközépiskolában. Neje hosszú évek óta dolgozik az egészségügyben és természetesen fontos támasza a cég körüli munkákban is. Leánya jövőre végez a Miskolci Egyetemen magyar-angol tanárként, jelenleg is Miskolcon dolgozik és itt is lakik férjével. A cég maga a Nőnapon tölti be 18-dik évét, így most válik kvázi "nagykorúvá".

Szakmai érdeklődés

"Elég hamar a lemezek megmunkálása felé terelődtem, fizikai munkát végezve, külföldi, budapesti és dunántúli munkatapasztalatokkal lettem gazdagabb az évek során" - idézte fel a kezdeteket. Többnyire légtechnikát szerelt, később Miskolcra került, itt is alapított családot. Ekkor találkozott először a rozsdamentes anyagokkal, melyeket nagyon megszeretett, mert - ahogy megfogalmazta - igazán szép dolgokat lehet készíteni belőlük. Miskolcon fogott össze korábbi üzlettársával is akivel 2004-ben úgy döntöttek, hogy indítanak egy vállalkozást, amelyben a rozsdamentes anyagok megmunkálását tűzték ki célul, konkrétan a nagykonyhai bútorok és elszívó berendezések gyártását, mely jelenleg is egyik fő tevékenységük.

Ahogy a többi kisvállalkozás ők is úgy indultak, összeadva a két család kis pénzét vidéki házban startolt a kft. Jók voltak a visszajelzések a vevőik részéről, fokozatosan haladtak előre. Létrehoztak telephelyet, vásároltak gépeket, pályázatok segítségével is fejlesztették cégüket. A gyártásban töltött két év után jött az ötlet, hogy ezeknek az anyagoknak a kereskedelmével is érdemes foglalkozni. Ekkor a DIGÉP-ben megnyitották első, nagykereskedelmi üzletüket. Sikeresen működött a vállalkozás, a 2009-2010-es válságot is túlélték. Később szétválasztották a céget és 2017 szeptember 1-én beköltözött Miskolcra egy bérelt telephelyre a Huszár utca 2.-be. Itt már együtt működött a kereskedelem és a gyártás, jelenleg 15 főnek adnak biztos megélhetést. A kereskedelmi részleg fejlődését segítette, hogy nagyon széles belföldi és import beszállítói hálózatot üzemeltetnek, a környékbeli nagyobb beruházások többségében részt vettek. Közműberuházásokhoz szállítottak rozsdamentes csöveket, karimákat egyéb szerelvényeket. A kazincbarcikai és tiszaújvárosi vegyipari cégekkel is együttműködnek jelenleg is. A gyártást illetően is vannak komoly referenciáik, például a BioTech USA-nak számos portartályt gyártottak. A miskolci Auchan építésénél a teljes konyhai részlegnek szállították a bútorokat. A miskolci fürdőkben is számos munkájukkal vettek részt. Részt vettek a közelmúlt egyik giga projektjében, a Biodóm takarmány konyháinak rozsdamentes bútorainak gyártásában, szerelésében. Közben a nagykonyhai bútorok mellett húzóágazattá vált a rozsdamentes korlátok termékköre, melyet üvegbetéttel, pálcával gyártottak. Jelenleg stagnál ez a piac, visszafogták ezt az irányt, a fő céllá a lemezmegmunkálás vált. Szabás, darabolás, CNC technológiás kivágás, hajlítás és hegesztés és ezek különböző fázisainak specialistájává váltak. Ez a fő csapásirány, de emellett nagyon sok céget kiszolgálnak, amelyeknek egyedi tervek alapján acélszerkezeteket készítenek. Erősségük - főként a korábbiakban amikor a géppark még nem volt alkalmas a sorozatgyártásra - hogy az egyedi megrendeléseket, akár felmérés alapján elégítették ki. Igyekeznek a vevő igényeit minél jobban megismerni és a számára legjobb megoldást megtalálni. Az alapanyagok drágulás és a fő piacukat jelentő vendéglátóipar nehéz helyzetbe kerülése arra sarkallta őket, hogy a költségkímélőbb technológiák felé forduljanak. Egy alternatív rozsdamentes anyag biztosítja az olcsóbb árat, természetesen a használhatóság, tartósság megőrzése mellett. Ebből kezdtek sorozatgyártást indítani, már el is készültek a különböző asztalok, szívóernyők mintadarabjai. Alternatív beszállítói hálózattal igyekeznek kiküszöbölni a fenyegető alapanyaghiányt. A kapacitásuk alakulásától függ - hiszen bőven van egyedi megrendelésük is -, hogy mikor tudják elkezdeni a sorozatgyártást.

A cégtulajdonos személyes motivációja a kezdetektől az volt, hogy új, hasznos dolgokat lehet létrehozni az alapanyag segítségével. "A jelenlegi piaci helyzetben még inkább felértékelődik, hogy ha bejön egy vevő a problémájával, adott esetben már másnap felhívjuk és megoldást tudunk kínálni" - fejtette ki. Az eltelt évek során szerzett tapasztalat birtokában jelenleg is nagyon sok munkafázisba bele tud folyni és tanácsokat adni a technológiai kivitelezéshez. Úgy a szoftveres mint a hardveres háttér fejlesztése folyamatos a vállalkozásnál.

"Igyekszünk minél termelékenyebben dolgozni és egy olyan munkalégkört kialakítani, ahol a munkatársak jó hangulatban, kreatívan tevékenykedhetnek" - sommázta filozófiáját Dudik Attila.

(PR cikk)