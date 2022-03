„Évről évre újabb és újabb tervekkel állunk elő. Nem volt ez másképp ezen ciklus kezdetén sem, hiszen nagy tervekből lehet csak igazán nagyot lépni egy település életében. Úgy gondolom, az elképzeléseinket, fejlesztési gondolatainkat nagy százalékban sikerült megvalósítanunk a kormányzati és uniós források teljes mértékű kiaknázásával. Ami pedig mindezek ellenére terv maradt, azt pedig próbáljuk az elkövetkezendő időszakban ugyanezzel a lendülettel és kormányzati támogatással véghez vinni” – mondta el Balogh Zsolt polgármester.

A részletekről szólva hozzátette: „Volt egy 2008 óta húzódó épületfelújítás-projektünk, amelyet többszöri pályázat és próbálkozás ellenére sem sikerült megvalósítani Szalonnán, pénzügyi források hiányában. Ez 2021 végén megvalósult. Nagy ünnep volt községünk életében, hiszen az itt élők elvárásának, igényének figyelembevételével megfelelően kialakított modern, akadálymentesített, teljes külső-belső felújításon átesett háziorvosi rendelővel gazdagodott településünk.

Ezenkívül is számos említésre méltó projektünk volt. Ilyen például a Szalonnai Kalász László Általános Iskola teljes külső-belső és energetikai felújítása. A kétlakásos szolgálati lakás is teljesen megújult a Magyar Falu Program keretében. Szintén ebben a programban orvosi eszközöket sikerült beszerezni. A Vidékfejlesztési Program keretében termelői piac épülhet idén. A belügyminisztériumi pályázatokon is jól szerepeltünk. Sikerült több belterületi utat megújítanunk. Tovább szépítettük, korszerűsítettük a közös önkormányzati hivatal épületét. Idén egy számunkra nagy állami projekt valósul meg településünkön, amellyel ismét egy régóta dédelgetett álmunk válik valóra: tornacsarnok épül az általános iskolához. Úgy érzem, ez nagyban hozzájárul Szalonna lakosságot, a fiatalokat is megtartó erejéhez, az általános iskolások egészséges életmódra neveléséhez.”

A tervek

A település központjában lévő műemlék Gedeon-kastély teljes felújítása. Egységesebb településkép kialakítása. A Nádas-patak mederrendezése. A szalonnai üdülőövezeti rész fejlesztése.

