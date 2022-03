„Az önkormányzat arra törekszik, hogy a község megfelelő infrastruktúrával rendelkezzen, és a település vonzó és élhető legyen az itt élőknek és az idelátogatóknak egyaránt” – hangsúlyozta a község polgármestere, Horváth Jánosné.



Energia és megtakarítás



„Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, a Művelődési Központ teljes energetikai beruházása is megvalósult az elmúlt időszakban a településen, így nyílászárók cseréjére, a homlokzat szigetelésére és a fűtés korszerűsítésére is sor került a központban, hőszivattyús fűtés kiváltásával” – sorolta a község fejlesztésének egy részét Horváth Jánosné. Parasznya sokat tett azért, hogy energetikailag is hatékony beruházások valósuljanak meg, például a Művelődési Központ esetében az első évben ez a működési költségeknél egymillió forint megtakarítást eredményezett. – További energetikai fejlesztésünk is volt, az iskolaépületben részleges fűtés-korszerűsítés történt, elkészült a padlás szigetelése és a nyílászárók cseréje is. Emellett az önkormányzat tulajdonában lévő közfoglalkoztatási telephely teljes energetikai korszerűsítése is megtörtént a fűtés korszerűsítésével együtt. Mind a három kivitelezés során az akadálymentesítés is megtörtént.



Egészségügyi ellátás



A községnek egy több mint tízéves tervet sikerült megvalósítani az egészségügyi létesítmény megépítésével, az intézmény a háziorvosi rendelőnek, az alap fogászati ellátásnak és a védőnői szolgálatnak biztosítja a lakosság ellátásához szükséges feltételeket. Az intézmény többfunkciós, és több település lakosságának biztosítja a fogászati és a védőnői ellátást.



Tiszta víz



– Az ivóvízhálózat fejlesztésére csak nagyon ritkán van lehetőségünk, pályázati és saját forrás hiányában, de ebben az évben az iskola környezetében, a Vámos utca csatlakozásánál tudjuk a régi vezetéket cserélni, ezáltal a biztonságos üzemeltetés feltételein javítani.



A környező települések egészségügyi ellátását is biztosítják

Három ütemben nyújtottak be csapadékvíz-elvezetésre irányuló támogatási kérelmet. – Az uniós forrásból támogatott projektből két ütem megvalósításán túl vagyunk, a harmadik ütem kivitelezése az idei év beruházása, amelynek jelenleg a közbeszerzési dokumentációját készítjük elő. Továbbá óvodai, iskolai és települési programok, közösségi tevékenységek szervezésére is nyertünk uniós forrást, önálló és konzorciumban beadott támogatási igénylés eredményeként – tette hozzá a polgármester.



Megújuló utak



– A Magyar Falu Program forrásaiból tudtuk megvalósítani a Művelődési Központ teljes belső felújítását, az egészségügyi létesítmény részleges eszköz- és bútorzatbeszerzését, így újult meg az óvoda előtti Szabadság utca, és egy új traktor beszerzéséhez kaptunk támogatást. További hazai forrásból és önkormányzati saját forrásból újult meg a Szabadság és Határ utcák egy szakasza, a Rákóczi utca önkormányzati tulajdonú szakasza és a Kossuth utca temető felé vezető része – emelte ki. Emellett az önkormányzat saját forrásból a mezőgazdasági és hegyi utak egy részét is felújította. A tervek között szerepel a Határ utca felújítása is.



Korszerűsítették a Szabadság és Bánya utcák közvilágítását, LED-es lámpatestekre cserélték a meglévő világítótesteteket és bővítették azokat, így a településen mostantól kétszer annyi lámpatest szolgálja a közvilágítást. Idén a Rózsa utca közvilágításának korszerűsítését is tervbe vették, és amennyiben anyagi forrásaik lehetővé teszik, hasonló fejlesztést szeretnének megvalósítani a Vámos utcában is.



Parasznyán a születések száma és a településre költöző gyermekes családok jelenléte indokolttá tette egy bölcsőde létrehozását és az óvodabővítést. – Jelenleg két TOP Plusz-forrásra benyújtott pályázatunk van, egy mini bölcsőde kialakítására – a volt orvosi és védőnői rendelő helyén – és az óvoda bővítésére, egy csoport- és tornaszoba, gyermeköltöző hozzáépítésével.



A jövő nemzedék



Működő civil szervezeteik is folyamatosan pályáznak. „A sportegyesület és az ifjúságért egyesületünk is. A tao- és Magyar Falu Program-támogatásból mind a két szervezet részesült az elmúlt időszakban, jelenleg is van értékelési szakaszban lévő beadott pályázata mind a két szervezetnek, a sportolási infrastruktúra fejlesztésére és közösségi programok szervezésére.”



– A későbbiekben szeretnénk az élhetőbb település kiírásaira is támogatási kérelmet benyújtani, turisztikai vonalon szabadidőpark, kilátó, tanösvény megvalósítására. A szépkorúak napi ellátásának szolgálatára időskorúak nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítását tervezzük. Közepes vállalkozások is megkeresték önkormányzatunkat, fejlesztési terveikkel, munkahelyteremtő kisüzemek létrehozásával – emelte ki a polgármester.



