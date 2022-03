– Örömmel tekintek vissza az elmúlt időszakra, és büszkén mondhatom, hogy önkormányzatunk számos pályázati lehetőséggel élt – jelentette ki Jurecska Györgyné polgármester. – Folyamatos a közszolgáltatást ellátó ingatlanjaink energetikai és egyéb épületszerkezeti korszerűsítése. Elmondható, hogy a pályázatok megvalósításával Szomolyán XXI. századi feltételekkel és technológiával valósul meg a közétkeztetés, az egészségügyi ellátás, az óvodai nevelés. A település lakossága felújított önkormányzati utakon közlekedik. A fejlesztéseink tervezésekor mind a helyben lakó lakosság igényeit, mind az idegenforgalom növelését tartjuk szem előtt.

A település vezetője ezután tételesen számba vette a projekteket: „Megvalósult az Egészségcentrum kialakítása, az ingatlan felújítása. Az orvosi rendelő számára pedig korszerű eszközöket szereztünk be. A Közösségi Ház látványos belső felújításon és külső javításon esett át. Megvalósult a Kánya-patak belterületi kotrása. Több belterületi utunk újult meg, és megtörtént a központi konyha felújítása, eszközeinek korszerűsítése. Energetikailag korszerűsödött az iskola, a tornaterem és az óvoda. Az óvoda vizesblokkja is fel lett újítva, az épület tetőszerkezet-cseréje is megvalósult, valamint az udvara új játszótéri játékokat kapott. Ez évben pályáztunk még a csoportszobák felújítására, így megvalósul az óvoda épületének teljes korszerűsítése. A gyerekekre gondolva településünkön új köztéri játszótér is létesült. Több szakaszban valósultak meg az önkormányzat vis major pályázatai, katasztrófa során bekövetkezett kár helyreállítására.”

Előttük áll

Jurecska Györgyné természetesen előre is tekintett: „A közeljövőben valósul meg a polgármesteri hivatal felújítása. Egyik legnagyobb fejlesztési elképzelésünk a Miskolc-Harsány-Bogács-Szomolya-Eger – két megyén is átívelő – kerékpárút létesítése. Erre a programra megnyert pályázattal rendelkezünk, jelenleg a tervek az engedélyezés szakaszában vannak. Egy szolgáltatás már régen hiányzik a falu számára, az óvodai nevelést előkészítő bölcsődei gondozás biztosítása. 2022-ben egy pályázat révén ezt is létre szeretnénk hozni. Tervben van a Mária tér kiépítése és a buszmegállók cseréje. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk önkormányzati tulajdonú utak, járdák emelt szintű felújítására, és folytatódik a település csapadékvíz-mentesítése is. Szomolya épül, szépül, nagy fejlődésen megy keresztül. A falufejlesztést a jövőben is folytatjuk, nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy minél élhetőbbé váljon településünk.”

(PR cikk)