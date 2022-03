– Sajóhídvéget az elmúlt néhány évben a folyamatos fejlődés jellemezte – emelte ki Török Gergely, a település polgármestere. – Mind az infrastruktúrában, mind az intézményeinkben sok változás történt, melyek növelik az itt élők komfortérzetét. Régi épületeink kívül-belül megújulva, modern légkörrel járulnak hozzá a lakosok ügyintézéséhez és kiszolgálásához. Községünk lakosai leginkább a környező városokba járnak dolgozni, közlekedésük zavartalansága miatt folyamatosan újítjuk úthálózatunkat, ennek megfelelően településünkön minden utca aszfaltos és megfelelő minőségű. A közösségi életünk felpezsdítése érdekében részt veszünk több közösségformáló uniós projektben, klubokat szervezünk a fiatalabb és idősebb generációk részére. A kulturális kikapcsolódás támogatására megújítottuk és kibővítettük könyvtárunkat, ahol E-Magyarország-pont is működik, valamint a faluház rendezvénytermét is átépítettük. Orvosi rendelőnk felszerelését lecseréltük, mellé gyógyszertár került mindenki nagy megelégedésére. Településünk karbantartására több alkalommal is nyertünk gépeket és tartozékokat, traktort, fűkaszákat, ágaprítót szereztünk be. Fejlesztéseink nagy részét a Magyar Falu Program, BM, TOP és EFOP pályázati forrásból finanszírozzuk, stabil és megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően önerőt is fel tudunk használni a munkákhoz.

Sok tervük van

– A jövőre tekintve sok tervünk van, hiszen egy ilyen kis településen mindig akad tennivaló – folytatta Török Gergely. – Iskolánk megújult, óvodánk bővült a korábbi években, most bölcsődére pályázunk, melyre nagy igény van a szülők részéről. Keressük a lehetőséget új iskolai étterem kialakításához is. Tovább kell erősíteni a faluközösséget a klubok, kulturális rendezvények támogatásával, helyi értékek felkutatásával, erre is keressük a forrásokat. Hangsúlyt kell fektetni történelmünkre, a régi falu helyének feltárásának előmunkálatait már megkezdtük. Nagy jelentőségű a mindennapi életben, hogy az év végén új, nagyobb és modernebb ABC várja majd a lakosainkat.

Fejlesztések tényszerűen

2014-ben bővült az óvoda. 2017-ben energetikailag megújult az általános iskola épülete. Az önkormányzat átköltözött egy felújított, patinás épületbe. A főzőkonyhát két szakaszban modernizálták. Megújultak az útburkolatok a Zrínyi, a József Attila, a Petőfi utcákban. A régi házasságkötő terem teljes felújításon esett át és napelemes rendszert kapott, akárcsak a faluház és könyvtár is. Orvosi eszközöket és településkarbantartó gépeket szereztek be. A játszótér és óvodai játszóudvar új eszközökkel bővült. Részt vettek a fásítási programban.

