– Az elmúlt időszakban több beruházás valósult meg településünkön, melyek milliós, tízmilliós, százmilliós forrást igényeltek – tekintett vissza Birinyi László, Vatta polgármestere. – Nagyobb értékű beruházásaink voltak az orvosi rendelő felújítása és energetikai korszerűsítése 57,6 millió forint értékben, a fejlesztéssel korszerű körülményeket tudunk biztosítani az ellátandó emberek számára. A „Jó kis hely” programban közösségi teret alakítottunk ki, egy önkormányzati tulajdonú épületet újítottunk fel, és az elnyert 64 millió forintban eszközök beszerzése, illetve bérek támogatása is benne volt. Tornatermünk energetikai felújítása 50 milliós ráfordítással valósult meg, míg a régi magtár közösségi térré történő átalakítása 300 milliós összegből. Kisebb, de fontos lépések voltak, hogy beszereztünk egy TYM T503 típusú erőgépet hótoló ekével és sószóróval, az útjaink síkosságmentesítéséhez. Az óvoda udvarára több szabadtéri játékot telepítettünk, míg a felújított orvosi rendelőbe korszerű eszközöket szereztünk be. Ezenkívül sikerült nyernünk egy fűnyíró traktort, amely a község rendben tartásában nyújt nagy segítséget. Megújult a Petőfi út járdájának egy szakasza, valamint a Jókai utca aszfaltozása is megtörtént 420 méter hosszúságban. A legnagyobb és legjobban várt fejlesztés a szennyvízhálózat megépítése 400 millió forint keretösszeggel, amely jelenleg is tart. Ezeket a fejlesztéseket Magyarország Kormánya támogatásával és uniós forrásból 100 százalékban finanszírozott pályázatokból sikerült megvalósítani.

A polgármester kiemelte: „A településen lakók örömmel fogadták a megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket, hiszen széles réteg, minden korosztály élvezheti az előnyeit, valamint régen várt kívánságok teljesültek.”

– Több sikeres pályázatunk van, melyek megvalósításra várnak: a Táncsics utca egy szakaszának felújítása, a felelős állattartás segítése, kommunális eszköz beszerzése, illetve a polgármesteri hivatal energia-korszerűsítése – tette hozzá Birinyi László. – Februárban is éltünk a pályázati lehetőségekkel. A Magyar Falu Program keretében falugondnoki szolgálat indításához kisbusz beszerzésére, óvodai udvar fejlesztésére, a ravatalozó felújítására, a Petőfi út járdájának további megújítására, míg a TOP Plusz pályázatban vízelvezető árok és utak felújítására pályáztunk.

