„Örömömre szolgál, hogy amikor településünk vonatkozásában a közelmúltban történt eseményeket kell sorba venni, akkor általában számos pozitív dologról számolhatok be. Nincs ez másképp most sem! Olyan beruházások valósulhattak meg Prügyön, amelyek nagymértékben meghatározzák az itt élők, valamint a felnövekvő nemzedék mindennapjait is” – mondja Csehely Richárd, Prügy polgármestere.

Megépült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a két csoportszobás bölcsőde, melynek megnyitását tavasszal tervezik. Ahogy a polgármester mondja: nincs kétsége afelől, hogy az intézménybe érkező gyermekek és szülők egyaránt elégedettek lesznek nemcsak az épület által nyújtott komforttal, hanem az ott dolgozók szakmai munkájával is! Bátran biztat mindenkit a bölcsőde szolgáltatásainak igénybevételére, mely várhatóan idén áprilistól indul.

– A Magyar Falu Program keretén belül belterületi útszakaszaink folyamatosan megújulásra kerülnek. Jelenleg is pályázunk és a jövőben is szeretnénk pályázni a belterületi úthálózat megújulása érdekében. Az utóbbi időszakban belterületen három útszakasz is megújult. Szeretném, ha ez a jövőben is folytatódna, hiszen az egyik legfontosabb számomra és a lakosság számára is a belterületi úthálózat rendbetétele! Vannak olyan utcáink, amelyek még szilárd burkolattal sem rendelkeznek, ezek aszfaltozása és csapadékvíz-elvezetésének megoldása is nagy feladatként áll előttünk a jövőre tekintve. Jelenleg van beadott pályázatunk csapadékvíz-elvezetés kiépítésére és úthálózat felújítására is – magyarázza a polgármester.

Példátlan útfejlesztés

Csehely Richárd hangsúlyozza: ami a taktaközi településeket nagymértékben érinti, és példátlan a régmúltra is visszatekintve, az a 3621. számú Tokaj–Taktaharkány és 3622. számú Prügy–Szerencs közötti főutak összesen mintegy 22,4 kilométeres szakaszának felújítása, melynek kapcsán megemlíti a kormányzati segítséget és dr. Koncz Zsófia képviselő támogatását. A felújítás nemcsak a település lakói számára, hanem a környező települések, az egész Taktaköz és minden a térségben áthaladó forgalom számára létfontosságú. A kivitelezés befejezését követően a Taktaközben egy közel 50 kilométeres útszakasz felújítását tudhatják magukénak.

(PR cikk)