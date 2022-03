Hetven, mint 70 dolgozó. Hatszáz, mint közel 600 eladott autó. És tizenkétezer, mint 12 ezer szervizóra. Ezek a számok tükrözik leginkább a hat éves fennállását ünneplő Mercedes-Benz márkakereskedés-és szerviz tavalyi működését. Erre az eredményre méltán büszke Balogh József ügyvezető, aki idén – minden nehézség ellenére - szeretné tovább erősíteni a miskolci szalon piaci részesedését a prémium márkák között, közel hétszáz autó értékesítését tűzve ki célul.

Az ambiciózus várakozás alapja a már említett kiváló tavalyi eredmények, amellyel minden idők legjobb évét zárták, újfent az országos dobogón végezve a vidéki márkakereskedések között. Ráadásul már januárban jelentős mértékű eladással és érdeklődéssel büszkélkedhettek. Az eladott autók száma mellett egy másik területen is kiemelkedően teljesített a Mercedes Miskolc csapata: országosan a második legnagyobb alkatrészforgalmazók voltak tavaly. Ez pedig annak köszönhető, hogy sok olyan javítóbázist szolgálnak ki gyári alkatrészekkel, ahol van igény és nyitottság a magasabb minőségre.

Az ügyfelek magas szintű kiszolgálása érdekében csaknem megduplázták a létszámot, a 2021-es évet 70 fős dolgozói állománnyal zárták. A létszámbővítés szerelői és munkafelvevői szinten is érintette a szerviz területét, emellett az értékesítésben is növelték a kapacitást. Balogh József büszkén hirdeti, hogy miskolci, illetve a megyéből származó kollégákkal dolgoznak, és a vásárlóik többsége is miskolci, valamint a megyében és a régióban élnek. A szervizbe ugyanakkor az ország távolabbi pontjairól is érkeznek az ügyfelek.

Az idei terveket folytatva elárulta azt is, hogy szeretnének kijönni egy olyan programmal, amellyel idősebb autók javítását és karbantartását támogatják.

„Bár az elmúlt időszakban nálunk is megnövekedtek a szervizidők, igyekszünk műszakeltolásokkal csökkenteni a várakozási időt” – mondta Balogh József.

Magas készlettel dolgoznak

Hozzátette: chiphiányról és ebből adódóan autóhiányról hallani már jó ideje, ez a probléma előttük sem ismeretlen, náluk azonban van autó. „Ha valaki szeretne vásárolni, lehet, hogy némi kompromisszummal, de azonnal tud autót választani nálunk, mert jelentős készletet tartunk mind a személyautók, mind a kishaszongépjárművek területén. Itt van többek között az egyik új modellünk, a Citan, a kisméretű, városi kisáruszállító, ami teljesen megújult és akár 7 személyes személyautó változatban is kapható. Ez gyakorlatilag a legkedvezőbb áron megvásárolható Mercedes-Benz jelenleg” – jelezte az ügyvezető, hangsúlyozva: minden autónkat Integrált Szervizcsomaggal (ISP) adunk el, azaz 4 évig nem kell fizetni a kötelező szervizekért, karbantartásokért.

Mindez magával hozza többek között azt is, hogy folyamatosan oktatják a kollégáikat, részben belső, részben pedig gyári képzésekkel, hogy minél magasabb szinten tudják kiszolgálni a hozzájuk érkezőket. Kiváltképpen azért, mert a már jelenleg is nagy számban kapható hibrid és elektromos autóknál nagyon fontos a szakmai háttér és felkészültség mind a szerviz, mind az értékesítés oldalán.

Villanyautó tartós bérletbe is

A fosszilis üzemanyagok egyre növekvő ára és hiánya miatt óriásira növekedett az elektromos meghajtású modellek iránti érdeklődés és igény.

„A Mercedes-Benznek van a legtöbb teljesen elektromos változata, gyakorlatilag minden kategóriából van elektromos autónk, a személyautók és a tehergépjárművek területén egyaránt.

Ez nemcsak a prémium márkákat, hanem a teljes iparágat illetően is unikum. Hogy néhányat említsek: az EQA és EQC kiváló társ helyi-és helyközi használatra, az EQB akár 7 személyes családi változatban is rendelhető, míg az EQS-sel gyakorlatilag Horvátországba is elmehetünk egy töltéssel. Ráadásul az EQA, EQB és EQC most nagy kedvezménnyel elérhetők.

Ezek a modellek mind megtekinthetők és kipróbálhatók nálunk” – hangsúlyozta Balogh József. Elárulta azt is, a tavalyi eladások 30 százaléka elektromos és hibrid autó volt, idén pedig tovább növelik ezt az arányt. Emellett a villanyautóknál is elfogadható havi bérleti díjat kínálnak, így egyre többen választják ezt a közlekedési formát.

„Tavaly elindultunk vele és idén szeretnénk tovább erősíteni a tartós bérletet, 4-5 évre adjuk bérbe az egyes modelleket, ami egyre népszerűbb megoldás, mert ebben a megváltozott piaci környezetben, amikor a használtautók ára nagyon magas és az új autók hiánya miatti konstrukciók nem túl rugalmasak, a bérlet kiváló alternatíva. A tartós bérletnél tudunk olyan árakat adni, olyan maradványértéket megállapítani, amivel kedvező fenntartási költségek érhetők el a 4 év garanciával együtt” – összegezte.

Élményautózás az ügyfeleknek

Ebben az évben sem maradhat el a mindig nagy sikerű AMG roadshow, az év második felében ismét lesz alkalmuk kipróbálni a szerencséseknek ezeket a kiváló autókat.

„Tavaly négy nap alatt 100 ügyfelet autóztattunk meg, akik nagyon élvezték a programot. Az idei roadshowt is nagy izgalommal várjuk, lesznek új modellek, készletre rendeltünk több autót is. Már a legnagyobb modelleknél is beköszöntött a hibrid korszak, amire kiváló példa lesz a 843 lóerős Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance” – árulta el.

„Emellett a tavalyi évben elkezdett xEV roadshow-t is folytatjuk, idén májusban az elektromos és hibrid járművek izgalmas próbájára invitáljuk majd az érdeklődőket.”

És ami a jövőt illeti: 2023 végéig elkezdik a korábban már beharangozott beruházást, amelynek végeredményeként a legmodernebb karosszéria-, szerviz-és fényező műhelyben, valamint bemutatóteremben fogják a jövő igényeinek is megfelelő kiszolgálást nyújtani.

„Mindez további létszámbővítéssel is jár majd, bár mi folyamatosan keressük az új kollégákat. Szerencsére abszolút nem azt látjuk, hogy nincs jó munkaerő: csupa kiváló, elhivatott és motivált új munkatárssal találkoztunk az elmúlt években. Ez nagy öröm számunkra, ugyanis mi csak ezzel foglalkozunk, nincs máshol érdekeltségünk, mert maximálisan elköteleztük magunkat Miskolc város és a Mercedes-Benz márka felé is – hangsúlyozta Balogh József.

Ahol tudnak, segítenek

A Mercedes-Benz Miskolc a kezdetektől fogva igyekszik segíteni a rászorulóknak. Az elmúlt évben használatba adtak egy elektromos kisteherautót a Miskolci Állatsegítő Alapítványnak, egy elektromos kisbuszt a Máltai Szeretetszolgálatnak, most pedig egy személyautó változatú Citant a Miskolci Mentőszolgálatnak. Az első kettő elektromos, azaz néhány forintból megoldják a szállítást és környezetkímélő is. Ami azért is nagyon fontos, mert a máltaiaknál szolgálatban lévő autó súlyosan sérült, rászoruló gyerekeket hord iskolába és haza minden nap.

Egy évvégi kezdeményezésük részeként minden eladott autó után novemberben és decemberben 100-100 ezer forintot adományoztak, összesen közel 10 millió forint értékben rászoruló családok és gyermekek részére.

Valamint továbbra is támogatják egy kisbusszal a tehetséges nyéki vitorlázót, Bödör Gergelyt.

Idén egy tehetséggondozó programot készülnek indítani rászoruló gyerekeknek: pályázati rendszerben lehet majd akár sport, akár tanulmányi támogatást elnyerni a közeljövőben.