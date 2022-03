„Mélyrepülés után a polgári kormány segítségével sikerült soha nem látott fejlődési pályára állítanunk a településünket” – emelte ki Szalmás Zsoltné polgármester.



Megváltozott településkép



„Nekézseny és Borsodbóta felől kiváló minőségű úton közlekedhetünk, és idén az Ózd felé vezető szakasz is teljes hosszában megújul. Hivatalunkat, művelődési házunkat és orvosi rendelőnket felújítottuk. A régi iskola épületéből szociális konyhát alakítottunk ki, ahol a legmodernebb konyhai eszközöket használhatják az ott dolgozók. Elbontunk több romos házat, helyükön parkok lesznek. Mindezek mellett szintén kormányzati támogatással oldódik meg településünkön a csapadékvíz elvezetésének évtizedek óta fennálló problémája, valamint az új bölcsőde és óvoda építése is folyamatban van, idén az is elkészül.”



A település vezetője hozzátette: az ilyen mértékű fejlődésnek nem lehet nem örülni. Az okozott némi bosszúságot, hogy több fejlesztés egy időben zajlott, így időnként nehézkesen lehetett közlekedni a faluban. „De azt hiszem, hogy ezt hamar elfeledjük, ha ránézünk a megújult és megszépült településünkre” – összegezte. „A fejlesztéseink a sátai emberek érdekében történtek. A falu apraja és nagyja is érzi a változást. Megváltozott a településképünk, állandó az orvosi ellátásunk, a közterületek karbantartását hatékonyabban tudjuk végezni, jobb minőségű utakon tudunk közlekedni, a hamarosan elkészülő bölcsőde és óvoda a gyermekes családok számára nyit meg új lehetőségeket” – világított rá Szalmás Zsoltné.



A forrásokról elmondta: „a TOP és a Magyar Falu Program pályázatai nyújtották számunkra a legnagyobb segítséget, de mindvégig éreztük Riz Gábor országgyűlési képviselő úr támogatását is. Olyan néhány év áll mögöttünk, amire örökké jó szívvel fogunk visszaemlékezni, hiszen soha nem látott változásokat eredményezett településünkön.”