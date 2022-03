„Folyamatosan pályázunk olyan lehetőségekre, amelyekkel a település életszínvonalát és az infrastruktúrát tudjuk növelni” – szögezte le Trudics Andrea, Szegi polgármestere. „Az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani a játszótér felújítását. Jövőbeni terveink közt szerepel megújítani és bővíteni a település melletti vízi turisztikai bázist. Új falugondnoki buszt szereztünk be, és külterületi útfelújítást is tudtunk végezni. Nyertünk forrást helyi termékek piacának kialakítására, de nyertes volt a testvértelepülési pályázatunk is. Emellett többéves gondot sikerült megoldanunk a Start munkaprogram keretén belül. Egy ülepítőrendszer kialakításával az eddig a belvíz által veszélyeztetett ingatlanokat meg tudjuk védeni, emellett az ÉVIZIG által üzemeltetett zsiliprendszert is meg tudjuk óvni a felrakódott hordaléktól.”

A hirtelen lezúduló, özönvízszerű csapadék korábban károkat okozott a falu egyik központi csapadékvíz-elvezető árkában, amelyre vis maior pályázatot nyújtottak be. A kár helyreállítása már folyamatban van.

A Belügyminisztérium egyedi kérelem támogatásával a községük egyik legnagyobb problémája is megoldódni látszik: sikerült kialakítani egy bolthelyiséget, amely üzemeltetését egy vállalkozóra bíznák.

„Az üzlet kialakításával a lakosoknak újra lehetősége nyílik az élelmiszerek megvásárlására helyben, és nem kell több kilométert utazniuk ahhoz, hogy be tudjanak vásárolni” – értékelte a polgármester asszony.

Szegi megvalósult fejlesztéseinek java részét uniós, valamint hazai forrásokból oldotta meg. A pályázati lehetőségekre Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő folyamatosan felhívta a figyelmüket, valamint szakmai támogatást adott azok benyújtására és megvalósítására – tette hozzá.

Községünkben fellendülőben van a turizmus, a hozzánk látogatók száma a beruházások és fejlesztések megvalósításával párhuzamosan emelkedik

– szögezte le Trudics Andrea.

„Továbbra is azon dolgozunk, hogy a település életszínvonalát növeljük, ezért pályázatot nyújtunk be a Magyar Falu Program különböző forrásaihoz. Jelentkeztünk emellett a Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program keretében meghirdetett Kistelepülési Fejlesztési Alaphoz is, idegenforgalmi elképzeléseink megvalósításához pedig az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központhoz nyújtottuk be támogatási igényünket.”

