„Abaújszántó, mint sok más település, embert próbáló éven van túl, ám ettől az élet még nem áll meg. Munkatársaimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy a település szebb és élhetőbb legyen. A koronavírus nem ölte ki belőlünk sem a munkakedvet, sem az új tervek készítését és megvalósítását. Lehetőségeink szerint és a szabályok betartása mellett igyekeztünk végezni a munkánkat” – fogalmazott Sáfián Ádám, a város polgármestere.

Az elmúlt esztendőben számos utat sikerült megújítaniuk, teljeskörűen felújították az óvoda épületét. Bár új köntösben, de visszakapta a polgármesteri hivatal épülete a régi homlokzatát és megújult az intézmény udvara is. Településképi szempontból fontos lépés volt a város főtérének a kialakítása, ahol egy csodálatos vízjátékot is elhelyeztek. Átköltöztették a termelői piacot is, ahol a megújulás után korszerűbben és biztonságosabban tudnak vásárolni a településen élők és a környékbeliek.

„Az egyik legnagyobb projektünk az elmúlt évben a cekeházi Patay-kastély megmentésére irányult. A településen élők legrégebbi és legnagyobb álma valósulhatott meg azzal, hogy megkezdődött a kastély felújításának első üteme” – értékelte a városvezető, akitől megtudtuk: a beruházásaik nagy része uniós és hazai forrásból valósult meg, de számos fejlesztést az önkormányzat a saját költségvetése terhére, saját bevételeiből finanszírozott.

„A következő évre vonatkozó terveinkben kiemelt helyen szerepel a Fő utca rehabilitációjának a folytatása” – mondta el Sáfián Ádám. „Itt több mint 500 méter hosszan parkolóhelyeket alakítunk ki, de ezzel párhuzamosan megújulhatnak a járdák és korszerűbbé tehetjük a csapadékvíz elvezetését is ezen a szakaszon.” Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a település parkosítására, virágosítására. Nagyobb terveik között megemlítette, hogy szeretnének egy záportározót kialakítani, aminek a tervezési és kivitelezési lehetőségeinek felmérése jelenleg folyamatban van.

