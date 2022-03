– Minden lehetőséget igyekszünk kihasználni a város fejlődése érdekében, és az elmúlt években számos olyan álom vált valóra, amely nemcsak a mezőkövesdieknek, de az idelátogatóknak is kedvez – fogalmazott dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere. – Évek óta eredményesen pályázunk és nyerünk támogatást több, a város fejlődését segítő beruházás megvalósítására. Tavaly átadtunk egy térségi szintű fejlesztést, a Mezőkövesd és Bükkzsérc közötti több mint 20 kilométer hosszú kerékpárutat, befejeződött a Hadas városrész rekonstrukciója, két általános iskola is megújult és korszerűsítettük a Tüdőgondozó, illetve a Közösségi Ház D épületét is. A korábbi évek fejlesztései közül kiemelném a fürdő előtt létesült Zsóry Liget egészség- és élményparkot, a város egyik forgalmas csomópontjában épült körforgalmat, valamint a Rendezvényközpontot is.



A város vezetője kiemelte: „Minden fejlesztéssel egyre élhetőbbé és vonzóbbá válik a város. A projektek a turizmus fellendítéséhez, a gazdaság erősítéséhez és az életminőség javításához is hozzájárulnak. Jelenleg is zajlik két projektünk kivitelezése: vállalkozások, befektetők számára új ipari területeket alakítunk ki, emellett fejlesztjük a meglévő ipari parkot is a városban, továbbá új bölcsőde is épül, amely a családoknak és a letelepedni vágyóknak kedvez.”



„A projektek többsége európai uniós pályázatok segítségével valósult, illetve valósul meg. Tállai András országgyűlési képviselőnk segítségével és támogatásával egyedi kormányzati döntések alapján is fejlődik a település: új művészeti iskola, valamint az »Összetartozás és a magyar feltámadás« emlékmű is megépül a jövőben. A beruházások a turizmus, az oktatás és az egészségügy területét is érintik, a fejlesztések előnyeit az itt élők is érzik nap mint nap. Minden projekt a város fejlődését és ezáltal azt a célt is szolgálja, hogy a mezőkövesdiek számára jobb életkörülményeket tudjunk biztosítani. A célok megvalósulását ékesen bizonyítja, hogy már az átadó előtt használatba vették a mezőkövesdiek a kerékpárutat és a Zsóry Ligetet is.”

További tervek

– A tüdőgondozó és egy óvodai konyha is megújul, folytatjuk a csapadékvíz-elvezetés rendezését is, továbbá a vasútállomásnál elkezdődik a busz­állomás építése. Idén is tervezzük pályázatok benyújtását új játszótér kialakítására, új háziorvosi rendelő építésére, továbbá kerékpárút építését tervezzük a Tisza-tóhoz, emellett a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőn is szeretnénk egy többmilliárdos fejlesztést végrehajtani – vázolta a további fejlesztési terveket dr. Fekete Zoltán.