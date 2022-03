Játszótér, sportpark, útfelújítás, kilátóépítés, mezőgazdasági munkaeszközök beszerzése és egy új falubusz beszerzése – nagy vonalakban ezeken a területeken történtek jelentősebb fejlesztések Füzérkajatán az elmúlt években. Nincs hiány azonban a további tervekből. A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programban pályázatot szeretnének benyújtani csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére és az egyházi tulajdonú parókia felújítására. A Magyar Falu Program támogatásával a Dózsa György és az Ady Endre utcák felújítását szeretnék megoldani, de pályáznának egy új traktor beszerzésére is. A Terület- és Településfejlesztési Programban megvalósítanák a Pusztafalut és Füzérkajatát összekötő kerékpárutat – vázolta elképzeléseiket Lupták Lászlóné polgármester.

Ha a közelmúltat nézzük, sikeres pályázatok révén megvan az esélyük a tervek megvalósulására. A Magyar Falu Program biztosította például a forrást a már átadott sportpark és játszótér megépítésére, amelyhez összességében 10,5 millió forintot nyertek. Mindkét helyszín minden játéka és sportszere, valamint burkolata megfelel az Európai Unió szigorú szabályainak, és a közmunkaprogram keretében kerítést is húztak a játszótér köré a foglalkoztatottak.

A játszótér és a sportpark mellett átadták a Rednek utcát is, amely nemcsak új nevet, hanem új burkolatot is kapott. A beruházás forrását, 12 millió forintot a Belügyminisztérium pályázata biztosította.

„Az út régi vágy volt. Most is használják a falu lakói és akik az erdő felé kirándulnak, de ha vége lesz a pandémiának, a szomszédos szlovák testvértelepüléssel is összekapcsol bennünket” – mondta a polgármester. Az új utcanév, a Rednek a múltat idézi számukra. Kováts Dániel Az abaúji Hegyköz helynevei című könyvében azt írja, hogy Rednek talán a korai ómagyar korból ismert település emlékét őrzi. A Rednek-kút az egész falut friss vízzel látta el, belőle ered a Rednek-patak.

„Az út felújítása minőségi változás, egy új lépcsőfok elérése településünk fejlődésében” – értékelte Lupták Lászlóné. „Természetesen nemcsak a nyertes pályázatokat várjuk, amiért köszönet illeti a magyar kormányt és ország­gyűlési képviselőnket, de erőnkhöz mérten mi is hozzátesszük a magunkét. Eredményeink irányt mutatnak terveink megalkotásakor, a fejlesztésekhez pedig pályázatok útján van lehetőség. Bár a településünkön elöregedő a lakosság, hiszem, hogy lehet és kell fejleszteni, így sikerülhet előrébb vinni Füzérkajata ügyét. A jövőnk múlhat azon, hogy a jelenben mit valósítunk meg.”

(PR cikk)