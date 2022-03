– Nagyon pozitívan látom a mögöttünk álló időszakot, hisz kis falunk, Mályinka soha nem kapott ennyi támogatást, mint az elmúlt években – mondta Győrfi Gábor, a település polgármestere. Látványos fejlődésen ment keresztül a falu, amit nem tudtak volna pályázatok nélkül finanszírozni. Az elnyert pályázataik többsége a Magyar Falu Program keretén belül valósult meg, ami az jelenti, hogy ezek a pályázatok nem európai uniós, hanem magyar, a magyar kormány által biztosított forrásból jöhettek létre, és 100 százalékosan vissza nem térítendő támogatások.



– A település lakói is örülnek a fejlesztéseknek, tekintve arra, hogy látványos és a közösség számára is hasznos beruházások valósultak meg. Tavaly a Magyar Falu Program keretében pályáztunk belterületi utak felújítására, és hozzávetőlegesen 31 millió forint támogatást nyertünk, így több utcánk is új aszfaltot kapott – sorolta a polgármester. Szintén a Magyar Falu Program keretén belül nyertek orvosi eszközökre 3 millió forintot, ami az orvosi ellátás színvonalát erősíti, de az Orvosi Rendelő épületének felújítását és építését is pályázati úton tudták megvalósítani a korábbi években.



A Belügyminisztérium által nyújtott 30 millió forintos támogatásból újult meg az önkormányzat épülete, így egy sokkal szebb és korszerűbb épületben tudják fogadni a Mályinkán élőket és más településről érkező ügyfeleiket is.



– Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére is sikeresen pályáztunk közel 5 millió forint értékben, kicsik és nagyok örömére, hiszen fitneszparkot is kialakíttattunk a testmozgásra vágyók részére – tudtuk meg a polgármestertől. A falugondnoki busz beszerzésére közel 15 millió forintot nyertek, az általános iskolás gyerekeket is ezzel szállítják a szomszédos Dédestapolcsány településre, iskolába.



– A jövőben sem fogunk unatkozni, hiszen folyamatosan vannak új pályázatok, és ezeket szeretnénk is maximálisan kihasználni. További utcákat és az óvoda tetőszerkezetét is szeretnénk felújítani, új művelődési ház építésére is tervezünk pályázatot benyújtani. Bízom ezek pozitív elbírálásában, hogy tovább tudjuk folytatni falunk élhetőbbé tételét és szépülését, mindenki örömére – fogalmazott Győrfi Gábor, Mályinka polgármestere.

