- „Megválasztásom óta az egyik legfontosabb célkitűzésem a munkahelyteremtés megalapozása volt, ebből a szempontból is nagy előrelépés volt az ipari park kihasználása, valamint hasznos és látványos előrehaladást értünk el az utak, járdák felújításában – emelte ki Szarka Tamás. – Szeretnénk, ha Felsőzsolca minden szempontból fellendülne, így az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a kulturális élet és sportos életmódot támogató fejlesztésekre is.”

„Tavaly több területen jelentőset léptünk előre, így az ipari parkunk egyre nagyobb kihasználtsága kapcsán mondhatom, valóban kiváló befektetői hely lett Felsőzsolca. A polgármesteri ciklus egyik fő célkitűzése a színvonalas munkahelyteremtő beruházások támogatása, aminek egyik alapfeltétele a fejlesztési terület. Felsőzsolca Ipari Parkjában közel harminc hektár várja a befektetőket, amely a kedvező adottságoknak köszönhetően számos lehetőséget nyújthat számukra. Kiemelt feladatunk, hogy a Felsőzsolca iránt potenciálisan érdeklődő befektetők részére minden igényt kielégítő információkat tudjunk nyújtani és támogassuk a befektetési folyamatot az első lépésétől az utolsóig. Ennek érdekében a városunk iránt érdeklődőknek a gazdaságról, vagy az elérhető munkaerőről szóló részletes információk nyújtása mellett, a hivatali ügyintézés segítésében és a releváns helyi szervezetekkel történő kapcsolat biztosításában is állunk rendelkezésükre.

Az innováció városa lett

Az infrastruktúra fejlesztése a város életében kulcsfontosságú, előtérbe került a belterületi utak és kerékpárutak fejlesztése – tudtuk meg a polgármestertől. – Az elmúlt időszakban jelentős mértékben újultak meg útszakaszok, járdaszakaszok pályázati forrásból Felsőzsolcán. Ezeket a fejlesztéseket idén is folytatni kívánják, elsődlegesen a már nagyon rossz minőségű járdaszakaszokra fókuszálva. „Saját költségünkből folytatjuk a kátyúzási és padkarendezési munkálatokat, valamint a szintén saját forrásból megépült Mester utcai parkoló után, idén a Bolyai utcai üzletsor előtt is parkolót építünk – tette hozzá. – A kerékpárút meglévő közel két kilométeres szakaszának újra aszfaltozása mellett, több mint 3,5 kilométeren alakítottunk ki burkolt padkát, így elérve a város végpontjait. Ennek köszönhetően Felsőzsolcáról minden irányban megközelíthetővé válnak a környező települések a kerékpárt kedvelők számára, amint ezeken a településeken is kiépítésre kerül a kerékpárút hálózat.

Energiahatékony önkormányzat

Mindezek mellett Felsőzsolca figyelmet fordít az energetikai felújításokra is. „Az elmúlt évben folytatódtak az energetikai felújítások városunkban. Pályázati forrás felhasználása és a református egyház finanszírozása mellett megvalósult a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése, melynek köszönhetően a Virtuális Erőmű Program pályázatán önkormányzatunk elnyerte az Energiahatékony Önkormányzat címet a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. megítélése alapján.”

A Kazinczy-iskola épületét energiahatékonnyá tették. fotó: PH

Az iskola épülete mellett számos önkormányzati intézményükön végeztek és végez­nek jelenleg is energetikai fejlesztéseket – Rendezvények Háza, óvoda, egészségház, központi konyha, GAMESZ iroda, műhely és a Bárczay-kastély épülete –, mely így méltó módon tudja fogadni az oda látogatókat az időszakos kiállítások és színvonalas rendezvények alkalmával.

Az elért eredmények magukért beszélnek, de bizonyára már a jövőre koncentrál. Az idei évre mik a tervei?

Energetika, bölcsőde, csapadékvíz

„Több száz méter járda felújítása van tervben ebben az évben is. Hamarosan elkezdődik a kisváros projekt keretében a Skatepark kialakítása, a buszmegállók és a már meglévő játszóterek felújítása.

Szarka Tamás polgármester

Várjuk a döntést a január első napjaiban beadott bölcsőde kialakítására, energetikai korszerűsítésre és csapadékvíz fejlesztésre irányuló pályázataink tekintetében – emelte ki Szarka Tamás polgármester. – A prioritások felállítása után, az újabb pályázati lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal, szem előtt tartva a szükséges és fenntartható projektterveket. Az elmúlt hetekben ezeken dolgoztunk, de természetes komoly figyelmet fordítottunk a 2022. évi rendezvényeinkre, melyek sokszínűnek és tartalmasnak ígérkeznek.”

(PR cikk)