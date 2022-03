A polgármester számtalan megnyert, támogatói okirattal rendelkező pályázatot sorolt fel. Többek között a járda felújítását, az óvoda tornatermének megépítését, különböző eszközbeszerzéseket, ingatlanok és a faluház fejlesztését, mindezt több mint 100 millió forint értékben. Sok-sok pályázatot nyújtottak be, ilyen például a Magyar Falu Program és a TOP Plusz pályázatai, a csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázat, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló, vagy az óvoda- és bölcsődefejlesztésekre kiírt pályázatok.



Fatelepítés. A képen Zilahy Zoltán és Juhász Anikó az Agrárminisztérium államtitkára

– Nagy hangsúlyt fektetek a helyben élőkkel való kommunikációra és a személyes találkozókra most, a pandémia időszakában is – fogalmazott Zilahy Zoltán. – A személyesen kapott visszajelzések is azt bizonyítják, hogy a megtörtént fejlesztéseket hasznosnak és szükségesnek tartják a Rudolftelepen élők.



Lendületet kapott a település



Rudolftelep fejlődése az elmúlt három évben új lendületet kapott, jegyezte meg a polgármester, településük komfortosabbá, szebbé vált.



– Remélhetőleg egy kis gyöngyszemet tudunk létrehozni a Mák-patak völgyében – mondta. Hozzáfűzte, eddig is és a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnek a jövő nemzedékeinek megfelelő oktatására, illetve megfelelő környezet biztosítására, ezért is indult a Mini Bölcsőde-projektjük.



Kezdődhet a munka az új üzemben

– Terveim közt szerepel, hogy korszerűsíttessem településünk elavult, kiszolgált épületeit, melyek akár újabb funkciót is betölthetnének. Szeretnék egy olyan települést, ami rengeteg szolgáltatással, programokkal rendelkezik. Műfüves focipálya beruházást is tervezünk. A Mák-patak mentén egy úgynevezett Művész utat valósítunk meg, a projekt márciustól indul. Lényege: művészi alkotásokkal, festményekkel díszítjük a 16 darab betonfalat, az év végére gyönyörködhetünk az alkotásokban – árulta el Zilahy Zoltán.

