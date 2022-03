A kistelepülések életében nélkülözhetetlenek azok a fejlesztések, ame­lyeket elsősorban pályázati támogatásból tudnak megvalósítani. Hidasnémeti önkormányzata – kihasználva az uniós és hazai források által nyújtott lehetőségeket – szám­talan pályá­zatot nyújtott be az elmúlt években, amelyek döntő többsége pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően vált például teljessé a közműellátottság, és megvalósult a régen várt szennyvízberuházás is. Hamarosan kezdődik a belvízvédelmi rendszer kivitelezése is.

Előtérben a munkahelyteremtés

Az elmúlt években szinte valamennyi intézményük megújult, illetve újak is épültek: új orvosi rendelő, szolgálati lakás, épületet vásároltak gyógyszertár céljára, felújították az iskolát, az óvodát, a községházát, a művelődési házat, a konyhát és a szociális intézményt, a tájházat, és Mini Bölcsődét is kialakítottak.

„Településünk lakosainak igyekszünk biztosítani azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek megadják számukra a komfortérzetet” – fogalmazott Becse Csaba, a település polgármestere. „De térségi központi szerepet is vállalunk a kultúra és a sport terén: a Művelődési Ház kínálatának bővítéséhez a szabadtéri színpad már elkészült a Hernád pihenőparkban, és folyamatos a sportkomplexumunk fejlesztése, hiszen a több mint 70 éves Hidasnémeti Vasutas Sport Club labdarúgói az NB III.-as bajnokságban szerepelnek.”

A munkahelyteremtés és szolgáltatások bővítése ugyancsak a prioritás számukra. Igyekeznek a közfoglalkoztatás lehetőségét maximálisan kihasználni, és jelenleg folyamatban van egy zöldségfeldolgozó üzem létesítése önkormányzati területen.

A községben megvalósult beruházások össz­értéke mostanra többször tízmillió forintot ért el – tudtuk meg a polgármestertől. A források elérésében szerepet játszott a térség országgyűlési képviselője, Dr. Hörcsik Richárd, akit köszönet illet a támogatásért és az együttműködésért.

Kiemelt irányvonal a turizmus

„Örülünk az eddigi eredményeknek, de azért további terveink is vannak” – mondta Becse Csaba. Nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani az M30-as autópálya gazdasági előnyeinek kihasználására, de kiemelt irányvonalként a vízi és kerékpáros turizmust, a sport és a kultúra erősítését említette. Ezek kapcsolódnak többek között a már elkészült Gönc–Hidasnémeti kerékpárúthoz, de készül a Hidasnémeti–Perény–Kenyhec–Abaújvár–Telkibánya kerékpáros összeköttetés is. A Hernádon a vízi turizmus fejlesztéséhez a sporteszközöket már beszerezték, a turisták támogatására pedig már működtetik a településen az „Okospavilon” információs helyet.

