Az önkormányzat és partnerszervezetei a Megyei Paktum program keretében a foglalkoztatottság növelése mellett a helyi gazdaság megerősítését is zászlajukra tűzték. Ahhoz, hogy a munka sikerrel járjon, két fő területre minden bizonnyal koncentrálni kell. Egyrészt meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy új befektetők válasszák a megyét, magas hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtve. Másrészt a helyi gazdaság azon szereplőinek és vállalkozásainak megerősítésére és támogatására is szükség van, akik helyben termelnek és értékesítenek. Ezekhez a tématerületekhez kapcsolódva, a gazdaságélénkítés jegyében készült el a közelmúltban két hiánypótló kiadvány, melyek tervezésében és kivitelezésében a megye fejlesztési ügynöksége, a BORA 94 Nonprofit Kft. is oroszlánrészt vállalt.

Befektetőknek Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről - Invest in Borsod-Abaúj-Zemplén County

A befektetők megszólítása, tájékoztatása kiemelten fontos feladat, amely sok esetben azzal kezdődik, hogy közvetítőkön keresztül eljuttatjuk, vagy személyes találkozó keretében átadjuk a befektetési szempontból legrelevánsabb információkat a potenciális partnereknek.

Forrás: Kádas Anikó

A most elkészült, kétnyelvű, 60 oldalas, színes, a kor elvárásainak megfelelően modern, informatív kiadvány költséghatékonyan, mégis nagyon hatásosan népszerűsíti a megyét. Küldetése, hogy a partnereknek már a kezdeti keresési szakaszban bemutassa a megyét illetve annak gazdaságfejlesztési teljesítőképességét és céljait az általa stratégiainak ítélt területeken, amelyet a potenciális befektetők részére kínál.

A brosúra, azon felül, hogy felhívja a figyelmet a megyére, olyan adatokkal és információkkal szolgál a telephely kiválasztásának szempontjait illetően (pl. elérhető iparterületek, infrastruktúra, munkaerő, oktatás-képzés), amely a keresés első fázisában azonnali segítséget nyújt, proaktívan támogatva a befektetni szándékozókat.

A befektetések tervezéséhez elengedhetetlen alapinformációk mellett a kultúrától az idegen nyelvi oktatás témájáig a kiadvány ízelítőt ad a megye sokszínű lehetőségeiből is úgy, hogy azt a potenciálisan letelepedni vágyók szemüvegével teszi.

Forrás: Kádas Anikó

Esszencia – Szeretettel Neked Borsodból

Helyi termékek katalógusa

A gazdaság megerősítéséhez szükség van mindazoknak a helyi és egyéni szereplőknek a támogatására, akik ennek a körforgásnak a részei. Ezért az önkormányzat elhatározta, hogy felkutatja a megye tehetséges, különleges, hagyományaikat őrző termelőit és termékeit, majd pedig bemutatja őket országnak, világnak. Hiszen ma egyre több vásárlónak fontos, hogy jó minőségű, egészséges, egyedi termékekhez jusson úgy, hogy biztos lehet benne, a megvásárolt áruk eredete megbízható, azokat szakavatott kezek készítették, akár évszázados családi receptúrák vagy termelési folyamatok alapján.

Egészen biztos az is, hogy a termelők számára is nagy jelentősége van annak, hogy új lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, ezzel is közelebb kerülve leendő vásárlóikhoz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az elkészült kiadványhoz rendelkezésre bocsátottak termékleírásokat, fotókat, és több olyan partner is akadt, aki betekintést engedett saját élete, vagy a családi hagyományok megőrzésének történetébe.

Forrás: Kádas Anikó

Az Esszencia kiadványa csupán ízelítőt nyújt megyénk kincseiből, de hogy senki ne maradjon ki, elkészült egy különleges weboldal is, ahol minden termék és termelő megtalálható. A virtuális katalógusban, a helyiesszencia.hu oldalon folyamatosan bővülő rendkívül színes termékpaletta található. Túlzás nélkül állítható, hogy még a helyi termékek között legjártasabbak is fognak új csodákat találni, akár ezt a kiadványt lapozgatva, akár böngészés közben hangosan mondják majd ki: nahát!

weboldal: www.helyiesszencia.hu