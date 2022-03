– Az elmúlt időszakban sok fejlesztést sikerült megvalósítani vagy elkezdeni – mondta Gácsi Jánosné polgármester. – Ezek közé tartozik a helyiek egy régi vágya, a Tibolddaróc és Kács közötti útszakasz felújítása. A másik nagy álma a településen élőknek a szenny­vízberuházás, ami szintén elkezdődött és várhatóan jövő évben elkészül. Ennek a munkálatai okoznak ugyan kellemetlenségeket, de mindenki egyetért abban, hogy a cél elérése érdekében türelemre és megértésre van szükség. A Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelő energetikai felújítása TOP-pályázatból valósult meg 28 millió forint értékben. Épültek utak, járdák, sportpark, megszépült a könyvtárunk, bővült a játszóterünk, új fűnyíró traktor könnyíti a közterületeink karbantartását. Korszerű orvosi eszközöket és új bútorokat kapott a rendelőnk, hogy a teljesség igénye nélkül soroljam a fejlesztéseinket. A beruházásoknak köszönhetően pedig épül-szépül a falunk. A fejlesztések pályázati pénzből valósulnak meg, az önkormányzat saját erőből ezt nem tudná megoldani. A pályázataink nagy részét a Magyar Falu Program öleli fel, de van TOP-os, KEHOP-os és BM-pályázatunk is. Szeretnénk megköszönni országgyűlési képviselőnknek, Tállai András államtitkárnak a segítségét, aki már több mint húsz éve szívén viseli az itt élő emberek problémáit.



A település vezetője örömét fejezte ki, hogy sokan járnak kirándulni a faluba és környékére, akiknek megtetszik a hely, és ingatlanokat vásárolnak hétvégi háznak.



– Nincs elhanyagolt ingatlan a településünkön. A falusi csoknak köszönhetően fiatalok is letelepednek a községünkbe, így a lakosságszám is növekszik – tette hozzá.

Gácsi Jánosné a jövőről is szólt: „A további terveink között szerepel a Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítása, további járda- és útfelújítás a településen és a kultúrház fűtés-korszerűsítése. Az Erdei Iskolánk nagyobb kihasználására is törekedünk, valamint a Kossuth, az Akácfa és a Rákóczi út csapadékvíz-elvezetésének megoldására.”