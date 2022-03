És bár léteznek már szép, melírozott felületek, előfordulhat, hogy ezt még szeretnénk feldobni valamivel. Ilyenkor el kell azon gondolkozni, hogy hogyan és mivel lehet kreatívan díszíteni az új térburkolatunkat. Hoztunk is Önnek pár ötletet.

A térkövezés célja

Mielőtt azonban rátérnénk a díszítésre, tisztáznunk kell, hogy mi a célja a térkövezésnek. Ugyanis különböző típusú és felhasználási módozatú burkolatok léteznek.

Vannak olyanok, melyek annyira sokoldalúak, hogy a kerti utak és autóbehajtók kialakításán túl akár kerítésként vagy díszkútként összeállítva is megállják a helyüket. Mások a zöldfelület megtartása mellett, a füvet áteresztve biztosítják a járműforgalom számára a stabil talajt. De olyan térkövet is választhatunk, ami kizárólag csak gyalogos vagy kerékpáros forgalom esetén építhető be.

A burkolat egyedi, esztétikus megjelenésének tervezése előtt tehát meg kell fogalmaznunk a térkővel szemben támasztott elvárásainkat, a felhasználás módját és helyét, illetve az elvárt teherbírást. Ha ez megvan, akkor máris könnyebb dolgunk van, hiszen jelentősen leszűkítettük a célra ténylegesen alkalmas térkövek körét.

Milyen térkövek kombinálhatóak?

Az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően előszűrhetjük azokat a típusokat, amelyek megfelelnek minden igényünknek. Így tudjuk biztosítani azt, hogy valóban tartós legyen a végeredmény.

Tegyük fel, hogy autók által is járható felületet szeretnénk kialakítani. Elviekben az összes erre alkalmas térkő közül válogathatunk, egy dologra azonban mégis kell figyelnünk, ha több termék keverésében gondolkodunk: csak azonos vastagságú köveket kombináljunk. Ez azt jelenti, hogy a 6 cm-eseket csak 6 cm-esekkel, a 8 cm-eseket csak a 8 cm-esekkel.

Ezenkívül másra már nem kell figyelni, csak arra, hogy harmonizáljanak egymással a különböző színű és stílusú térkövek. Léteznek olyan termékek is, mint például a Villány a Barabás Téglakő Kft-től, melyek kiválóan alkalmazhatóak kiegészítőként, díszítőkőként. Tökéletes választást jelentenek kreatív megoldásokhoz, pl. változatos, egyedi mintázatok kialakításához.

Hogyan lehet a térköveket kombinálni?

Mutatunk három kombinációs lehetőséget. A legegyszerűbb, ha egy burkolattípusról beszélünk. Ekkor különböző színeket használva tudunk egyébként összeérő részeket elválasztani egymástól - pl. egy autóbejárót egy járdától vagy a teraszt is kirakhatjuk azonos anyagból, de más színnel, így elhatárolva azt a burkolt felület más funkciójú részeitől.

Ha olyan térköveket alkalmazunk, melyek különböző méretekben léteznek, akkor ez is kiváló lehetőséget biztosít a kombinálásra. Azonos méreteket egymással összerakva alakzatokat, szegélyeket hozhatunk létre. Ezt aztán keverhetjük ugyanazon termék más színű és méretű köveivel. Csak a képzeletünk szabhat határt az egyedi felületkialakítások terén.

A harmadik kombinációs lehetőség, ha nem a színekkel vagy a méretekkel, hanem a felületekkel játszunk: egyszínűt a melírozottal, gránitosat a melírozottal építünk be vegyesen.

Használjuk a fantáziánkat, kombináljunk bátran!

(PR cikk)