Az elmúlt időszakban sikerült a pályázati forrásokból jelentős fejlesztéseket megvalósítani a településen, mondja Radó Béla, Mezőzombor polgármestere.



– Azt gondolom, volt hova fejlődnünk, jó az út, amelyen járunk. Bízom benne, hogy a jövőben is sikerül előrehaladnunk. Örömmel számolhattam már be arról korábban is, hogy Mezőzombort Szerenccsel, valamint a 37. számú főút körfogalmával összekötő út mellett megépülhetett a kerékpárút, mely nem pusztán a munkába járást segíti elő, de kiváló sportolási lehetőséget is nyújt. Átadásra került a jelenkor igényeinek megfelelő, igényesen kialakított termelői piacunk, amely hiánypótló a településen. Megkezdtük a csapadékvíz-elvezető rendszerünk felújítását, kiépítését, amit a jövőben is szeretnénk folytatni. A központi költségvetésből finanszírozott projekteknek köszönhetően bővült a településüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló gépparkunk, az óvodánk új tornateremmel és megújult udvarral büszkélkedhet, a temetőkerti sétány kiépítése is megkezdődhetett – sorolja a polgármester.



Közös a cél



Hozzáteszi: rendkívül hálás a mezőzomboriaknak. Erejükhöz mérten újítanak, szépítenek, építenek, ez viszont hatalmas türelmet és rugalmasságot igényel az itt élőktől. „Szerencsémre magaménak tudhatom támogatásukat, közös a célunk: településünk felvirágoztatása” – mondja.



Azt gondolom, volt hova fejlődnünk, jó az út, amelyen járunk

- Radó Béla

A kerékpárút elkészültével javultak a munkába járási lehetőségek és a rekreációs időtöltés lehetősége is közelebb került a mezőzomboriakhoz. A piac megépítésének köszönhetően a helyi termelők komfortos, igényes körülmények között értékesíthetik portékájukat, növelve ezáltal a család bevételét és fejlesztve a helyi gazdaságot. „Az óvodaépület fejlesztésének köszönhetően gyermekeink – akik a jövőnk zálogai – a kor igényeinek és elvárásainak megfelelő, jól felszerelt intézményben cseperedhetnek, fejlődhetnek. A település belterületi útszakaszait igyekszünk fokozatosan megújítani, annak érdekében, hogy növeljük az itt élők komfortérzetét – mondja Radó Béla.



– A fejlesztéseket önerőből sajnos nem lennénk képesek megvalósítani, azonban kárpótol minket, hogy kiváló pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre. Istennek hála országgyűlési képviselőnkkel kitűnő kapcsolatot ápolunk, figyelemmel van igényeinkre, támogat céljaink elérésében, segít a megfelelő pályázati konstrukciók felkutatásában – teszi hozzá a polgármester.



Számos beruházást szeretnének megvalósítani, és további pályázati lehetőségeket szeretnének kiaknázni. Terveik szerint az év végére vadonatúj bölcsődével gazdagodik Mezőzombor, amely hidat teremt a kisgyermekes anyukák számára a munka világába. A kerékpárutat a belterületi szakaszokon is folytatni szeretnék, annak érdekében, hogy a település teljes egészében bekapcsolódhasson a térség turisztikai fejlesztésébe. A csapadékelvezető rendszert a továbbiakban is építeni kívánják, a belterületi útszakaszaikat meg szeretnék újítani. A tervek között szerepel egy többgenerációs játszótér építése, a település zöldítése, valamint a Béke kert megújítása is.



– Természetesen rengeteg megvalósításra váró elképzelés van még a tarsolyomban, bízom benne, hogy az eddig kapott támogatásokat a jövőben is magaménak tudhatom, és közösen mehetünk előre a megkezdett úton – zárja nyilatkozatát a polgármester.