„TOP, EFOP, Magyar Falu Program és belügyminisztériumi pályázatokon is sikeresen szerepeltünk. Új bölcsődét építettünk, amely jelenleg óvodásainknak ad helyet, az óvodában zajló energetikai korszerűsítés idején. Hat újonnan megépült bérlakással segítjük a fiatal családok lakhatási gondjainak megoldását. A lakások önkormányzati tulajdonban vannak, 100 milliós értéket képviselnek, valamint az albérlőktől beszedett bérleti díjjal is gazdagodik településünk. Lehetőségeinkhez képest vásároljuk föl a nem lakott lakóházakat és pályázati forrásból igyekszünk azokat folyamatosan felújítani, például Csillagpont irodát és foglalkoztatási irodát is építettünk” – sorolta a polgármester.

A korábbi piacteret szilárd burkolattal látták el, elárusító pavilonokat, vizesblokkot és bolti üzlethelyiséget is kialakítottak. Utak és járdák is felújításra kerültek. Nagy volumenű mezőgazdasági és kommunális tevékenységüket is segítik a folyamatosan beszerzett munkagépek, melyek segítségével tudják csökkenteni a korábban más szolgáltatóktól igénybe vett bérmunkaigényüket, az így megspórolt pénzt pedig egyéb lakossági szolgáltatásokra tudják fordítani.

– Igyekszünk ingatlanjainkat is korszerűsíteni, ennek köszönhetően zajlik jelenleg is óvodánk és iskolánk energetikai korszerűsítése, de napelemek kerültek többek között a Művelődési Házra, a Tájházra, a bölcsődére, a piacra, valamint a közfoglalkoztatottakkal megépített új üzemcsarnokra is. Energetikai korszerűsítéseink ugyancsak csökkentik kiadásainkat. A megtakarítást szintén egyéb lakossági szolgáltatásokra tudjuk fordítani, például a lecsökkentett kommunális adónkat eddig sikerült jelképes mértékben megtartanunk. Különböző támogatásokat tudunk nyújtani folyamatosan a lakosság részére, például szociális tüzelőanyag, csomagosztások, népkonyhák működtetése; a nyugdíjasok és gyermekek, tanulók részére nyújtott különböző támogatásokat is igénybe vehettek az aszalóiak – tette hozzá Dr. Mészáros István.

A jövőbeli terveik között első helyen szerepel egy tágasabb óvodaépület létrehozása, valamint a vízelvezetési rendszer fejlesztése, a ravatalozó felújítása, eszközpark és játszóterek fejlesztése.

(PR cikk)