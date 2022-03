Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja az itt gyártott édesipari terméke után Magyarországon belül, és határain túl is jól ismert, így méltó helye van ennek a fórumnak ebben a városban – mondta megnyitójában a térség országgyűlési képviselője, Dr. Koncz Zsófia. – Szerencsen nagyon sokan és nagyon sokat tettek, tettünk azért, hogy a csokoládégyártásnak, az édességiparnak ne csak múltja és jelene, hanem jövője is legyen. Ehhez találtunk nagyszerű partnereket, akik évek óta segítenek céljaink elérésében, és reméljük, ez a jövőben is így lesz.



Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere is a helyi édességiparban látja a város egyik jövőbeni lehetőségét. – A szerencsi kézműves termékek iránt egyre nagyobb a kereslet, a városnak és a térség országgyűlési képviselőjének, valamint a megyei önkormányzatnak pedig az a feladata, hogy biztosítsa a további fejlődést, legyen szó édességipari képzésről vagy egy új gyártócsarnok megépítéséről.



A megyei közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan új gazdasági szemléletre van szükség, ahol megnő a közösségek alulról jövő kezdeményezéseinek szerepe, és egyre többen vásárolnak helyi termékeket. – Ehhez viszont olyan minőségi termékekre van szükség, mint a szerencsi csokoládé. A minőségre van kereslet a kereslet hozza magával a fejlesztéseket, amiket minden eszközzel támogatunk kell, a város, a térség, az egész megye, és az ország érdekei szerint is – mondta a megyei közgyűlés elnöke.

A köszöntők után három előadás következett. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezető igazgatója a szerencsi csokoládégyártásról, a jövőbeni fejlesztésekről, lehetőségekről, és a cég mögött lévő filozófiáról beszélt, amelynél elsődleges a minőség, és az, hogy a termékeiket az itt dolgozók még mindig szívvel-lélekkel készítik.

A második előadás témája is az édességipar körül forgott, de ennek a hagyománynak a fennmaradásához elegedhetetlen szakember-képzésről, az intézményesített tudás átadásáról, annak elmúlt évekbeli szerencsi fejlődéséről szólt Rubi Zsoltné, a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellár asszonyának előadásában.

Az eseményt Halász Tamás cukrászmester zárta, aki a közönség, a vásárlók felől közelítette meg a helyi édességipar teljesítményét.

A Társadalmi szervezetek fóruma az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című TOP-os projekt keretein belül valósul meg. Célja a megye helyi közösségeinek fejlesztése, a társadalmi aktivitás és együttműködés élénkítése, a megyei és térségi kötődés erősítése. Ennek érdekében idén őszig 350 olyan programelem valósul meg, melyek fejlesztik a közösségek tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, segítik a helyi civil társadalom felkarolásával a közösségi problémák megoldását, és erősítik az önálló cselekvést.